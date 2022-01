Un giovane attaccante con poca esperienza ma con tanto da offrire al Torino.

Si sente parlare molto di Warming, il giovane attaccante del Torino di origini Danesi. Un giocatore che prima del 22 Dicembre, aveva giocato solamente una partita nel campionato di Serie A.

A Luglio, quando il Torino acquistò il giovane attaccante, i dubbi erano molti, ma ad oggi bisogna ammettere che seppur molto giovane, e con poca esperienza, Magnus in quei trenta minuti in campo a San Siro ha saputo dimostrare di che pasta è fatto. In quei pochi minuti Warming ha sfoggiato tutta la sua grinta e con molta caparbietà è riuscito a far faccia agli avversari e lottare costantemente sul pallone.

A fine partita Warming durante un’intervista ha dichiarato di essere stato molto felice che il Mister ha creduto in lui e ha affermato che il suo approdo in Serie A non è stato per niente facile, ma che i suoi compagni di squadra lo aiutano costantemente a migliorare. L’obiettivo di Warming è di scendere in campo più frequentemente, e possiamo affermare che dopo la performance di Mercoledì 22 Dicembre si è guadagnato il rispetto dei tifosi, della squadra, e del Mister Juric.

Sicuramente il giovane attaccante è un giocatore che potrà sempre tornare utile al Torino grazie alle sue qualità. Un giocatore che nonostante la sua stazza, 1 metro e 88 cm di altezza, riesce ad essere molto agile e veloce, ma che sa anche segnare. Infatti nella sua stagione precedente con il Lyngby (prima divisione Danese), Warming è riuscito a segnare ben 8 reti, reti che probabilmente convinsero la società del Torino ad acquistarlo.

Le qualità del giovane attaccante del Torino non finiscono qui, ciò che lo contraddistingue da altri giocatori è la sua vivacità e duttilità. Lo dimostra il fatto che Warming è un giocatore che svolge principalmente il ruolo di attaccante esterno, ma che possiede anche molte capacità come prima punta.

Speriamo di rivedere Warming scendere in campo con il Torino al rientro della pausa Natalizia. La prossima partita sarà il 9 Gennaio contro la Fiorentina attualmente ottava in classifica e data come favorita da i vari siti per le scommesse online calcio. Ma mai dire mai, il Torino è una squadra forte e aggressiva, e anche se a volte si piega difficilmente si spezza.