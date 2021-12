Magnus Warming è stato uno dei calciatori granata più positivi in Inter-Torino: il numero 70 ha così commentato la sconfitta

Al termine di Inter-Torino, Magnus Warming ha così commentato la sconfitta della squadra granata: “Sono stato abbastanza sorpreso dal poter giocare stasera, detto ciò sono felice che il mister abbia creduto in me e mi abbia fatto giocare così tanto stasera. Sono anche contento che i compagni mi abbiano da subito fatto sentire a mio agio e mi abbiano aiutato. Quando sono entrato ho solo pensato a come poter aiutare la squadra, ho cercato di sfruttare la mia velocità”.

Warming: “Spero di poter giocare di più”

Sul suo ruolo: “Il ruolo che preferisco? Preferisco giocare come ala, è il ruolo in cui ho giocato tanti anni. Fare l’attaccante però mi sta piacendo molto, anche se per me è un ruolo nuovo”.

Warming ha poi fatto un bilancio della prima parte di stagione: “Ho imparato tanto sul calcio italiano, sto pian piano migliorando. Devo ringraziare i miei compagni che mi stanno aiutando a migliorare. All’inizio però non è stato facile. Il mio obiettivo ora è quello di migliorare e giocare sempre di più”.