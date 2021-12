Girone d’andata di Serie B agli sgoccioli: proviamo a pronosticare chi sale e chi scende nella serie B 2021/2022

Girone d’andata di Serie B agli sgoccioli, ma con la 17a giornata appena archiviata è tempo di stilare i primi bilanci. Infatti, al termine della stagione si prospettano nuovi scenari, con tre squadre che saranno protagoniste in Serie A e altre tre che vivranno il baratro della retrocessione scendendo in Lega Pro. I risultati e la classifica sono in continua evoluzione e quindi anche le migliori quote pronostici della Serie B sono in aggiornamento. Tuttavia, per decretare le neopromosse e le retrocesse si andrà in contro ai playoff e ai playout. Proviamo a pronosticare chi sale e chi scende in Serie B 2021/2022.

Tifosi settore ospiti

A sorpresa in testa alla classifica troviamo il Pisa, che nella giornata di sabato ha vinto l’importante match contro il Lecce che adesso occupa la terza posizione. A decidere l’incontro un gol di Giuseppe Sibilli, che si conferma l’uomo dei match importanti. Infatti, proprio lui aveva deciso la partita contro il Brescia nel mese di Novembre. E sono proprio le rondinelle a occupare la seconda posizione, reduci dalla vittoria esterna ai danni della SPAL. Gli uomini di Pippo Inzaghi tuttavia, hanno registrato un periodo di alti e bassi conquistando 6 punti nelle ultime 4 partite, ma restano comunque una delle favorite per la conquista della promozione diretta. Oltretutto, in zona playoff troviamo due squadre già note al massimo campionato, come Lecce e Benevento e che quindi potranno avvalersi della loro esperienza in ottica playoff. Tra le altre sicuramente, spicca il nome del Monza, semifinalista degli spareggi dello scorso campionato e che ha già puntellato la rosa con l’acquisto di Gaston Ramirez.

Dopo aver analizzato le squadre che si candidano per la lotta alla Serie A, è tempo di scendere ai piani bassi della classifica. Le ultime tre della classe hanno già davanti un solco dalla zona playout. Infatti, Crotone e Pordenone distano 8 punti dalla quartultima posizione, attualmente occupata dal Cosenza. Ancora più in ritardo la Lanerossi Vicenza ferma a 7 punti in classifica e chiamata al miracolo sportivo per centrare quanto meno gli spareggi per la salvezza. Tuttavia, a preoccupare è la situazione degli squali, riusciti nell’impresa di cinque sconfitte consecutive. Oltretutto, i calabresi non vincono in campionato dal 16 ottobre, curiosamente contro la capolista. Comunque, attualmente a giocarsi l’ultimatum sarebbero Cosenza e Alessandria, ma le due squadre vivono momenti diversi. Infatti, se i rossoblù hanno alternato due pareggi e cinque sconfitte negli ultimi due mesi, i grigi hanno dimostrato di saper lottare match dopo match, ottenendo tre vittorie nelle ultime cinque partite. In questa speciale lista, dobbiamo comunque aggiungere il Parma che nonostante il blasone e l’organico è scivolato al quindicesimo posto in classifica e a soli tre punti dalla zona calda. I ducali sono stati costretti a un cambio di guardia al timone, ingaggiando Beppe Iachini al posto di Enzo Maresca. La Serie B è capace di regalare emozioni fino all’ultima giornata, ma il primato del Pisa dopo la 17a giornata è qualcosa da ricordare già da adesso, ma è comunque imprudente pronosticare chi sale e chi scende in Serie B.