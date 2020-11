Cosa devi sapere se vuoi uscire con un fan del Toro - Toro.it

Il calcio è un amore talmente grande che, a volte, anche l’amore quello vero sembra impallidire!

Il calcio è un amore talmente grande che, a volte, anche l’amore quello vero sembra impallidire! Ma è certo che le due cose possano bilanciarsi molto bene e che la passione per il calcio possa addirittura aiutare la conquista. Online potresti incontrare donne tifose del Toro o interessate ad uscire con un tifoso di calcio. Per l’appuntamento serale lei, probabilmente, sarà pronta: vestita con un grazioso abito da cheerleader e saprà a memoria i nomi di tutti i giocatori del Toro. Ma se sei tu a non essere pronto, ecco alcuni consigli per conquistare l’attenzione di un tifoso del calcio.

Argomenti che lo impressioneranno positivamente e termini che devi conoscere

C’è poco da fare: se vuoi uscire con un calciofilo ti tocca studiare. Sicuramente è bene che tu conosca l’attualità della squadra: i suoi giocatori, il suo presidente (che non da tutti è amato, quindi attenzione).

Se vuoi fare davvero una buona impressione, devi conoscere anche almeno un po’ di storia e di personaggi: Gigi Meroni, la farfalla granata; i gemelli del gol Pulici e Graziani…

Digli che porti a spasso il cane davanti al Filadelfia; digli che stai pensando di tatuarti un gallo col numero 9 sul braccio; commuovilo dicendo che hai in casa un poster di Mondonico con la sedia alzata.

Consigli per conquistare l’attenzione del calciolo – come organizzare un appuntamento con lui/lei?

A volte hai il dubbio che il tipo o la tipa in questione ami più il calcio di te? Non ti preoccupare, questa tragica realtà accomuna molte più persone di quanto tu non creda! Per prima cosa, i vostri appuntamenti saranno totalmente influenzati dal calendario delle partite – e invitarti a guardarne una insieme sarà il segnale del vero amore. Ovviamente, scordati del fatto che si possa parlare, o addirittura passare ad atteggiamenti fisicamente seduttivi, durante i 90 fatidici minuti (più recupero)!

Per cui, spera vivamente che lui/lei ti inviti a vedere la partita insieme e che il Toro trionfi- in questo caso l’appuntamento sarà felice e spensierato. Prepara strategie antidepressive per il tuo amato calcio in caso di perdita: cerca di distrarlo il più possibile in quel caso ed evita totalmente l’argomento calcio.

Come cambierà la tua vita quando inizierai a frequentare un fan del Toro?

Essere partner di un fan del Toro significa condividere gioia e sofferenze, ma soprattutto partite. Per questo, preparati a settare i ritmi della vostra relazione su quelli della stagione calcistica.

Vedi il lato positivo: avrai molto tempo libero da dedicare a te stesso/a e non dovrai soffrire eccessivamente la gelosia. Infatti, sai che tre quarti delle volte che ti chiamerà per dirti che è impegnato lo sarà davvero, per seguire i suoi impegni di tifoso.

“Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone” recitava una vecchia canzone, e la cosa è valida ancor oggi e ben conosciuta dai partner dei tifosi. Fattene una ragione e sappi che la vostra relazione prevederà un buon grado di libertà e di indipendenza. Certo, se sei un/a tifoso/a anche tu, meglio!

Ora, caro tifoso: vedi tutto ciò che si fa per te da questa parte? Cerca anche tu di essere morbido negli atteggiamenti e di vivere sì il tuo essere tifoso, ma anche di ascoltare le esigenze del partner. Perché una relazione abbia successo, infatti, non si deve assolutamente rinunciare alle proprie passioni, ma avere giudizio nel bilanciare queste ultime con le esigenze della persona amata.