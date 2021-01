Quando si parla di calcio durante la pausa invernale si parla della riapertura della finestra di mercato, dove le squadre possono mettere a segno dei colpi

Quando si parla di calcio durante la pausa invernale si parla della riapertura della finestra di mercato, dove le squadre possono mettere a segno dei colpi per rinforzare la rosa in vista della seconda parte del campionato e della fasi finali delle coppe.In questi mesi, a causa della pandemia e delle strette che ci sono state sulle uscite, moltissime persone stanno privilegiando le attività che possono fare a casa, come guardare le partite, informarsi sul mercato o svagarsi su siti online come Starvegas.

Per quanto riguarda il mercato della Serie A ci sono molte voci che corrono soprattutto per quanto riguarda le big sono molti i nomi caldi sia in entrata sia in uscita.

In prima fila nei nomi caldi ci sono Szoboszlai del Salisburgo, centrocampista polivalente ungherese giovanissimo che in questi mesi ha fatto sognare soprattutto in Champions i tifosi del austriaci, piace a tutte le big europee, in Italia soprattutto a Milan e Napoli; oltre a lui anche De Paul è molto discusso negli ultimi tempi, il progetto Udinese sembra cominciare a stargli stretto, potrebbe partire verso squadre di alta classifica o addirittura all’estero, dove aveva già ricevuto offerte negli scorsi anni, specialmente dalla Premier League.

Un altro nome caldo è quello di Lovato, giovanissimo centrale difensivo classe 2000 dell’Hellas Verona che si è conquistato un posto da titolare nella formazione dei veronesi, ha conquistato anche squadre grandi, Juventus e Milan in prima fila, che cercheranno sicuramente di accaparrarsi il suo cartellino cercando di convincere il Verona.

Rimanendo sulla difesa ci spostiamo sugli esterni e parliamo di Emerson Palmieri, che già da un paio di stagioni è nel mirino della Juventus che cerca da anni della continuità e del turnover sulle fasce in difesa, che potrebbe partire dal Chelsea per tornare in Italia.

Altro nome interessante è senza dubbio Christian Eriksen, che con Conte non riesce proprio ad andare d’accordo, relegato ai margini del progetto dell’Inter, potrebbe partire anche in prestito per trovare la continuità che un giocatore come lui si merita.

Ultimo nome che ha fatto veramente tanto parlare nella sessione estiva è quello di Arkadiusz Milik, attaccante polacco del Napoli che è uscito definitivamente dal progetto di Gattuso con l’arrivo di Oshimen. Sarebbe dovuto partire a settembre, era interessata a lui soprattutto la Roma, che cercava una nuova punta per sostituire Dzeko, che sarebbe dovuto partire alla volta di Torino.

Queste sono le principali notizie di mercato che sono ritenute più attendibili da tutti, poi ci sono anche quelle che sono solo voci che per ora non sono ancora fondate né confermate. Siamo tutti impazienti di vedere quali operazioni saranno effettuate dai vari club e dove sceglieranno di dare spettacolo i giocatori che cambieranno squadra!