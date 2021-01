Tra i tanti settori di intrattenimento che si sono sviluppati durante la pandemia i siti di cucina, le partite di calcio i siti per svagarsi online

Tra i tanti settori di intrattenimento che si sono sviluppati o che hanno ricevuto una grande parte di utenza durante la pandemia e i vari lockdown, i siti di cucina, le partite di calcio i siti per svagarsi online come leovegas, e anche gli eventi di eSports! Questi ultimi, potendo essere anche consultati dalle rispettive abitazioni, anche con la pandemia non hanno subito degli stop per le norme anti-covid, quindi per un certo periodo era l’unico tipo di sport che si potesse reperire online.

Ma parliamo più in particolare della scena competitiva europea di League of Legends, il MOBA per eccellenza, uno dei titoli online con più utenti al mondo. La massima lega per quanto riguarda LoL, come lo chiamano gli appassionati, si chiama LEC, ovvero League European Championship, e vede le migliori 10 franchigie europee, provenienti da diverse nazioni, contendersi il titolo e un posto per i mondiali. Al momento le 10 partecipanti al massimo torneo sono: G2 i campioni in carica per 2 anni consecutivi, Fnatic, Rogue, Sk Gaming, Astralis, Mad Lions, Vitality, Schalke 04, Misfits e Excel.

Questi team, quasi tutti provenienti da diverse nazioni europee, sono i 10 che si contendono la vittoria finale della coppa e del sostanzioso premio in denaro. Nelle prime giornate abbiamo potuto vedere tutti i team europei, con i loro nuovi innesti arrivati con il mercato invernale, i G2 hanno dato conferma del motivo per cui sono ancora i favoriti alla vittoria finale della competizione grazie anche al loro team composto da 5 giocatori All-Star, mentre i Fnatic dopo aver perso il la loro star, hanno cominciato un processo di ricostruzione, ciò ha portato a delle prestazioni discutibili nelle prime partite per poi stravincere l’ultima partita della terza giornata e dare delle conferme importanti.

Per quanto riguarda la visibilità di questo evento anche in Italia si è confermato come molto seguito nella prima giornata ha superato agilmente i 10.000 spettatori di media, sul canale Twitch.tv di Pg Esports, il canale che trasmette la competizione in Italia. L’appuntamento con questa competizione è tutti i weekend con cinque partite al venerdì e cinque al sabato.

Al termine dei gironi andata e ritorno i migliori 6 team andranno a giocarsi le fasi finali della competizione per determinare il campione del primo split del 2021. Spero che cominciate anche voi a seguire questa interessantissima competizione nelle prossime settimane!