Le esigenze televisive vengono prima di tutto e così l’Inter ha l’onore e l’onere di aprire la ventunesima giornata di serie A.

Le esigenze televisive in un periodo dove non è possibile recarsi allo stadio per assistere alle partite, vengono prima di tutto e così l’Inter, dopo avere appena incontrato la Juventus nella partita di andata della semifinale di Coppa Italia, ha l’onore e l’onere di aprire, venerdì 5 febbraio 2021 alle 20.45, la ventunesima giornata di serie A. I nerazzurri dovranno smaltire in fretta le scorie della delusione per la sconfitta subita perché la Fiorentina, in casa, non è abituata a fare sconti. Le altre partite della 21° giornata si snoderanno via via nel lungo weekend calcistico: qui tutti i migliori pronostici serie a con schedine nuove ogni giornata.

Nonostante lo stop i Coppa Italia i nerazzurri risultano comunque favoriti nei pronostici, con la vittoria quotata a 1.55. Nella parte alta della classifica, l’Atalanta, pur ricevendo una squadra alla ricerca di punti come il Torino, non dovrebbe faticare troppo a riprendere il cammino per restare agganciata al treno delle possibili qualificazioni per la Champions. Bisognerà valutare quanto la sconfitta patita nella precedente giornata a opera della Lazio, pesi sul morale e sulle gambe dei bergamaschi. Le quote dei bookmaker danno la vittoria della Dea come probabile, con il segno 1 valutato a 1.40, tuttavia il Torino ha un ampio credito con la fortuna e non è dato sapere se e quando lo riscuoterà.

Scorrendo il calendario, sabato 6 febbraio alle 18 ci sarà l’incontro clou della giornata. La Roma di Fonseca andrà a far visita alla Juventus di Pirlo. I giallorossi, dopo la pesante sconfitta del derby capitolino andranno a Torino per dare vita a una sfida di cartello tradizionalmente molto accesa, a sfavore della Roma gioca la carenza di risultati negli scontri diretti, problema che in questa stagione si è verificato varie volte. Inutile dire che la squadra di casa è largamente favorita, con la sua vittoria quotata a 1.70.

Valutando l’insieme delle partite per le squadre di testa appare evidente come questo turno sia particolarmente favorevole alla capolista Milan. I rossoneri riceveranno domenica alle 15 il Crotone, una partita tutt’altro che difficile sulla carta, ma i calabresi nonostante la posizione in classifica, hanno mostrato di praticare un buon calcio e hanno una fame disperata di punti. Anche la Lazio, ricevendo il Cagliari, ha un turno piuttosto semplice sulla carta e lo scontro diretto Juventus-Roma, quale che sia l’esito, avvantaggerà rossoneri e biancocelesti in classifica, a condizione di non fare passi falsi. Un po’ meno facile, sempre parlando della testa della classifica, sarà la partita del Napoli, chiamata in trasferta sul campo del Genoa e nelle gambe la fatica della semifinale di andata di Coppa Italia. Milan e Lazio potrebbero trarre vantaggio anche da questa congiuntura.

In coda, il Parma riceverà il Bologna dando vita a un classico derby emiliano, da sempre molto sentito. Il Parma, al penultimo posto in classifica, ha assolutamente bisogno di vincere per provare a risalire la china, ma i bookmaker vedono comunque favoriti i felsinei con la loro vittoria quotata a 2.30 contro 3.15 attribuiti alla vittoria del Parma. Di sicuro interesse, anche sotto il profilo dello spettacolo, Sassuolo – Spezia, Udinese – Verona e Benevento – Sampdoria. Lo Spezia, pur non essendo direttamente in zona retrocessione, ha solo 3 punti in più della coppia al terz’ultimo posto e una sconfitta col Sassuolo la avvicinerebbe a quella palude dai cui coraggiosamente si è tenuta fuori finora.