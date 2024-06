Euro 2024 è un appuntamento imperdibile anche per scoprire le bellezze e le tradizioni della Germania e delle sue città

Un appuntamento imperdibile, non solo per gli appassionati di calcio: quando è la Nazionale del proprio Paese a scendere in campo ecco che anche i tifosi più tiepidi diventano i primi sostenitori.

Parliamo in questo frangente della Germania: sono 24 in totale le Nazionali ai nastri di partenza, compresa la squadra tedesca – qualificata di diritto – che si daranno battaglia per arrivare all’appuntamento più atteso, quello del 14 luglio a Berlino, la città che ospiterà l’ultimo atto, la finalissima. Uno stadio che evoca ricordi decisamente dolci per gli italiani perché proprio lì nel 2006 la Nazionale di Lippi aveva alzato al cielo la Coppa del Mondo.



Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera, Spagna, Croazia, Italia, Albania, Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra, Polonia, Paesi Bassi, Austria, Francia, Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina, Turchia, Georgia, Portogallo, Cechia quelle che lotteranno per strappare idealmente dalle mani dell’Italia – campione in carica – il titolo europeo.

Euro 2024: le città che ospiteranno le partite

Berlino è quindi una delle sedi scelte per la disputa delle gare di qualificazioni e delle fasi successive. I tifosi viaggeranno idealmente (molti lo faranno davvero) anche tra le città di Dortmund, Monaco di Baviera, Colonia, Stoccarda, Amburgo, Lipsia, Francoforte, Gelsenkirchen, Dusseldorf. Mondiali o Europei, come nel caso di quelli organizzata nel 2024, danno anche un’altra occasione a chi decide di seguire da vicino la propria squadra. Quella di conoscere luoghi o città mai visitate e approfittare così dell’evento per rendere quella un’esperienza anche culturale.

Arte, storia, tradizioni e… birra: come fare a non perdersi nulla

Storia, arte, cucina, tradizioni locali. La birra, il prodotto per eccellenza, quello che rende ognuna delle città tedesche assolutamente da esplorare per gli appassionati e non solo. Sapevate infatti che ogni città ne ha una che la rappresenta? È importante in questo caso non partite impreparati ma poter attingere in ogni momento ad una guida dettagliata delle città tedesche che possa aiutarvi a non perdervi proprio nulla. Berlino, Amburgo, Colonia, solo per citarne alcune, offrono però decisamente molto altro a quei turisti che tra una partita avranno dalla loro del tempo per unire alla passione per il calcio anche quella per la storia, che avranno modo di fermarsi in uno dei locali. Visitare musei, passeggiare nei luoghi storici o addirittura fare surf in città (sì, proprio così), in cui sorseggiare birra o provare i prodotti locali. Quante cose si possono fare con la scusa di una semplice partita di calcio.