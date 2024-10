Nel 2025 si giocherà la prima edizione del Mondiale per club, ma la Fifa sta già pensando all’edizione del 2029

Manca meno di un anno alla prima storica edizione del Mondiale per Club a 32 squadre che si svolgerà negli Stati Uniti, ma la FIFA, nonostante ci siano critiche e anche inviti alla cancellazione, guarda già oltre, iniziando a pianificare la seconda edizione del torneo, prevista per il 2029. Il format del torneo, che si svolgerà ogni quattro anni, vedrà partecipare club di tutto il mondo, selezionati in base a criteri ben precisi. Tra le novità più significative, la modifica del sistema di qualificazione per i club europei, che a partire dalla stagione 2024/2025 si allineerà al modello già adottato dalle altre Confederazioni.

Il Sistema di Punteggio FIFA

Le squadre che prenderanno parte al Mondiale per Club verranno scelte seguendo un rigoroso sistema di ranking, elaborato dalla FIFA. Per le varie Confederazioni, dalla UEFA alla CONMEBOL, sarà utilizzato un metodo uniforme di punteggio. La FIFA ha stabilito che per ogni vittoria in un incontro di coppa saranno assegnati 3 punti, mentre per i pareggi 1 punto. Ogni passaggio del turno garantirà inoltre 3 punti extra, incentivando così i risultati in ogni fase delle competizioni continentali.

I club qualificati si uniranno alle squadre vincitrici delle principali competizioni continentali, come la Champions League per l’Europa e la Copa Libertadores per il Sud America. Questa formula dovrebbe garantire una selezione equa e competitiva per tutti i club partecipanti.

L’Eccezione Europea per il 2025

Per la prima edizione del torneo, che vedrà anche la partecipazione del River Plate, storico club argentino molto legato al mondo granata, è stato adottato un sistema di selezione eccezionale per i club europei. La FIFA ha deciso di utilizzare il ranking UEFA basato sulle prestazioni in Champions League delle stagioni precedenti, anziché il nuovo sistema globale di punteggio. Questo perché, al momento dell’introduzione del torneo, la UEFA già disponeva di un sistema di coefficienti consolidato che rispecchia le prestazioni dei club nei tornei continentali. Pertanto, per il 2025, il ranking UEFA ha assegnato 2 punti per ogni vittoria, 1 punto per il pareggio, 4 punti per la qualificazione ai gironi e 5 per gli ottavi di finale.

Il Ranking per il Mondiale 2029

Con l’inizio della stagione 2024/25, la UEFA si è adeguata al nuovo sistema FIFA. In vista dell’edizione 2029, otto delle 13 squadre europee qualificate saranno selezionate tramite il nuovo ranking globale, che prevede 3 punti per ogni vittoria, 1 punto per ogni pareggio e altri 3 per ogni avanzamento di fase. Accanto alle squadre vincitrici delle prossime quattro edizioni della Champions League, i migliori otto club in base ai nuovi criteri potranno partecipare al torneo. Al massimo due squadre per ogni federazione saranno ammesse tramite il ranking.

Ad oggi, con l’inizio della nuova stagione della Champions League, il ranking comincia già a delinearsi, con le squadre inglesi in testa: Aston Villa e Liverpool sono in cima con 9 punti, seguite da altre big come Manchester City, Inter e Bayer Leverkusen, tutte a quota 7.

Con i criteri ormai stabiliti e i risultati che iniziano a delinearsi, la strada verso il Mondiale per Club 2029 è aperta. I prossimi anni vedranno i club di tutto il mondo competere per un posto in uno dei tornei più ambiziosi e prestigiosi mai organizzati, portando il calcio a un nuovo livello di competizione e coinvolgimento per tifosi e giocatori.