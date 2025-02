In questo articolo vi diremo come organizzare una vacanza su uno yacht in modo che sia indimenticabile.

Probabilmente avete incontrato lo stereotipo che una vacanza su uno yacht è la scelta di persone eccezionalmente ricche. Siamo abituati a sentire storie di celebrità che trascorrono le vacanze sugli yacht al largo dell’isola di Capri o da qualche parte sulla Costa Azzurra, quindi sembra che tirare finanziariamente una vacanza del genere sia molto difficile. Tuttavia, ci affrettiamo ad assicurarvi che questa è un’opinione errata.

In effetti, mantenere uno yacht è piuttosto costoso a causa degli alti costi di parcheggio, carburante, manutenzione, riparazione, equipaggio e assicurazione. Ma se la noleggiate per alcuni giorni o anche una settimana, questa domanda non dovrebbe interessarvi. Tutti i costi sono gestiti da una società che vi offre questo o quel modello di yacht in affitto. Ci sono un gran numero di compagnie di noleggio di yacht negli Emirati Arabi Uniti. Ad esempio, su richiesta di Renty yacht, avrete a disposizione un numero enorme di barche di diversi modelli per tutti i gusti e budget. Dovete solo avvicinarvi responsabilmente alla scelta dello yacht e prenotare il vostro modello preferito il più in anticipo possibile.

Dopo aver noleggiato uno yacht, potete semplicemente ancorare da qualche parte al largo della costa e godervi la solitudine, oppure potete trovare un programma ricco. Vi offriamo cinque opzioni su come trascorrere una vacanza in yacht:

Camminate lungo la costa di Dubai con vista sui monumenti iconici

Poche persone ne parlano, ma in realtà Dubai è particolarmente impressionante dall’acqua con il suo aspetto. Gli ospiti possono godere di una vista panoramica sul Burj Khalifa, Palm Jumeirah e Burj Al Arab. Il tramonto a bordo con un drink fresco renderà questa passeggiata perfetta per rilassarsi dopo una giornata intensa o una serata romantica.

Inoltre, a differenza delle passeggiate via terra, qui potete evitare la folla di turisti e vedere la città da una prospettiva completamente diversa. Il percorso può essere pianificato per fermarsi vicino a spiagge famose e godersi un tuffo nelle calde acque del Golfo Persico.

Pesca in mare aperto per gli appassionati di attività all’aria aperta

Gli Emirati Arabi Uniti sono noti per le loro ricche zone di pesca e il noleggio di yacht offre eccellenti opportunità di pesca in mare. Nelle acque del Golfo si trovano sgombri reali, barracuda e persino tonno pinna gialla, il che rende il processo particolarmente avventuroso.

La maggior parte degli yacht charter è dotata di attrezzature da pesca professionali e i capitani esperti conoscono i posti migliori per pescare. Anche se la pesca non è l’obiettivo principale del viaggio, è un ottimo modo per diversificare la vostra vacanza e godervi il pesce appena pescato direttamente a bordo.

Sosta sulle isole per una vacanza al mare appartata

Oltre ai lussuosi grattacieli, gli Emirati Arabi Uniti offrono la possibilità di trascorrere una giornata in una delle isole appartate. Ad esempio, al largo della costa di Abu Dhabi ci sono pittoresche isole sabbiose dove è possibile fare un picnic, fare snorkeling o semplicemente rilassarsi all’ombra di una tenda.

Tali isole sono il luogo perfetto per disconnettersi dal trambusto della città per un po’ e godersi la natura. Con l’acqua calda e l’atmosfera tranquilla, è un’ottima opzione sia per una vacanza in famiglia che per un viaggio romantico.

Festa in yacht

Lo yacht è un’ottima piattaforma per una serata in compagnia di amici o partner. Le moderne navi sono dotate di tutto il necessario per una festa privata, da un sistema di altoparlanti di qualità a una cucina professionale dove è possibile preparare i pasti.

Potete completare l’atmosfera con musica dal vivo o, se lo desiderate, organizzare una festa a tema, ad esempio in stile arabo. Una serata a bordo con vista sulle luci della città notturna lascerà un’esperienza che non può essere paragonata a una cena in un ristorante convenzionale.

Yachting con elementi di intrattenimento acquatico

Se volete aggiungere un’unità, potete combinare una gita in barca con attività acquatiche. Sci nautico, wakeboard, jet ski e persino Flyboard sono popolari negli Emirati Arabi Uniti, che vi consentono di librarsi sopra l’acqua. La maggior parte degli yacht a noleggio offre attrezzature per tali attività, il che rende la vacanza più appagante.

Questa opzione di riposo è adatta a coloro che preferiscono combinare comfort con estremo. Dopo un po’ di tempo attivo, potete rilassarvi sul ponte mentre vi godete un cocktail e una leggera brezza per concludere la giornata con una sensazione di completa armonia.

Scegliete una delle opzioni che vi piacciono, noleggiate uno yacht e godetevi una meritata vacanza!