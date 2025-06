Ecco le statistiche e le curiosità sul nuovo allenatore del Torino: Marco Baroni

Il Torino FC ha ufficializzato la nomina di Marco Baroni, classe 1963, come nuovo allenatore a partire dalla stagione 2025–26. Dopo l’esperienza alla guida della Lazio, Baroni ha firmato un contratto biennale con i granata, raccogliendo la fiducia della società che punta a consolidare il progetto tecnico e rilanciarsi in campionato.

Baroni arriva con un bagaglio significativo, maturato tra Serie A, B e giovanili: il suo score totale parla di una media di 1,45 punti a partita su 709 partite da allenatore. In particolare con la Lazio ha ottenuto una performance di 1,97 ppp, mentre con il Hellas Verona nel 2023–24 ha mantenuto un rendimento di circa 1,03 ppp. Le sue statistiche sul calcio rivelano anche che, su 41 partite nella stagione 2024–25 con la Lazio (in tutte le competizioni), ha collezionato 23 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, con una media di 1,88 ppp.

Il curriculum di Baroni spicca anche per i suoi successi: la storica promozione in Serie A con il Benevento nella stagione 2016–17, la vittoria del campionato cadetto con il Lecce nel 2021–22, e i titoli conquistati da calciatore con il Napoli in campionato e Supercoppa nel 1990. Importante anche l’esperienza nel settore giovanile, in particolare con la Juventus Primavera, dove ha ottenuto ottimi risultati (oltre 2 punti di media) e un Trofeo Viareggio.

Sul piano tattico, Baroni predilige il modulo 4-2-3-1, che gli ha permesso di sviluppare in tutte le squadre solidità difensiva e transizioni efficaci in attacco. Con modelli come Benevento e Lecce, ha mostrato capacità di valorizzare squadre compatte e competitive: stagioni utili per far crescere anche talenti emergenti, senza rinunciare a obiettivi ambiziosi.

Il Torino scommette così su un tecnico con esperienza, capacità di adattamento e visione moderna. Per Baroni inizia l’avventura granata: l’obiettivo è dare continuità ai successi e migliorare il piazzamento finale, contando su una guida che ha dimostrato di sapersi confrontare con diversi contesti. È in arrivo un ciclo importante: l’inizio ufficiale sarà da seguire con grande attenzione.