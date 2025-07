Dopo un’ennesima stagione trascorsa a metà classifica, i tifosi del Torino sognano la possibilità di poter lottare nuovamente – come la storia del club suggerisce – per alti e importanti traguardi.

Dopo un’ennesima stagione trascorsa a metà classifica, i tifosi del Torino sognano la possibilità di poter lottare nuovamente – come la storia del club suggerisce – per alti e importanti traguardi. Da tanti anni, infatti, il Toro manca la qualificazione alle competizioni europee. L’obiettivo del nuovo tecnico Marco Baroni sarà lavorare con il materiale a disposizione per cercare di arrivare in zona Europa.

Ovviamente, il calciomercato imperversa in questo periodo e il Torino è al centro di varie trattative, sia in termini di giocatori in entrata che per le cessioni.

Le trattative del Torino in questo calciomercato

Per ciò che concerne i calciatori in uscita, dopo la cessione di Samuele Ricci al Milan, uno dei principali indiziati a lasciare la squadra è il portiere Vanja Milinkovic-Savic. Il serbo infatti è finito nel mirino – tra le altre squadre – dei Campioni d’Italia in carica del Napoli. Conte infatti lo vorrebbe in rosa per dare una maggiore competitività al reparto. Savic avrebbe quindi l’opportunità di alternarsi con Meret, in base alla partita, alla competizione e al contesto.

Il Torino sembra assolutamente fermo sul cartellino del giocatore e sul suo valore e non lascerà partire il portiere per meno della sua clausola rescissoria, che si assesta sui 19 milioni di euro. Sempre con il Napoli ma per quanto concerne gli acquisti, il Torino sta parlando anche per Cyril Ngonge. L’ex Verona non sta trovando spazio in questo anno e mezzo in azzurro e la soluzione della cessione sembra la migliore per tutte le parti in causa. Anche qui si tratta, perché il Napoli vorrebbe cederlo a titolo definitivo – o comunque con obbligo di riscatto – mentre il Toro preferirebbe una soluzione in prestito con diritto.

Un altro giocatore che piace molto a Baroni e al club è Gaetano Oristanio, che l’anno scorso ha vestito la maglia del Venezia. Il fantasista ex Cagliari infatti è molto apprezzato e viene ritenuto un profilo di alto livello per il reparto offensivo della prossima stagione. Infine, recentissima notizia è il rinnovo di Ali Dembélé: il centrocampista infatti, come comunicato anche dallo stesso club, si è legato al Torino fino al 2028.

Le prospettive granata per la prossima annata

Al momento, il Torino sembra intrappolato – da troppo tempo – in una sorta di limbo. La squadra, stagione dopo stagione, non riesce mai a liberarsi dalla media classifica. Anche per questo, la tifoseria continua a contestare la proprietà e il presidente Cairo. In vista della prossima stagione emerge comunque ottimismo, anche se le quote per il prossimo campionato sembrano non essere omogenee sui destini del Torino.

Non tutti infatti guardano alla squadra granata come a un competitor per l'Europa ma tutto può cambiare da un momento all'altro. Gli esperti del settore, tuttavia, non piazzano il Toro tra le papabili per la lotta Europa, né tanto meno tra le favorite per lo Scudetto.

Divertimento dei tifosi a parte, il Torino resta sempre alla ricerca di una nuova identità. L’auspicio di Marco Baroni è di diventare l’allenatore in grado di portare di nuovo in alto i granata, magari un giorno davvero a lottare di nuovo per lo Scudetto.