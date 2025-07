Il 26 luglio alle ore 16:00 sarà il primo vero test match di prova per i granata

Il 26 luglio alle ore 16:00 sarà il primo vero test match di prova per i granata. Torino-Cremonese è infatti un anticipo di ciò che poi potrà offrire la Serie A nel corso del suo nuovo campionato e, soprattutto, rappresenta la chance per le due squadre di capire a che livello di preparazione si sia arrivati.

In particolare, la gara sembra avere già un’importanza piuttosto concreta per Marco Baroni, che dovrà osservare con attenzione i suoi giocatori e fare i conti con scelte di mercato, in entrata e in uscita.

Come arriva il Torino alla sfida amichevole

La situazione del Torino resta particolarmente sospesa tra un rinnovato ottimismo per il nuovo progetto tecnico di Baroni e il malcelato malcontento riguardo alle ultime stagioni. Infatti, come si sa, il Torino non riesce a raggiungere la zona europea ormai da lungo tempo e i tifosi – spesso in aperta contestazione con la dirigente – desidererebbero una squadra costruita per puntare a tale obiettivo.

Nel mentre, però, il rischio è quello di perdere pezzi concreti. Come Vanja Milinkovic-Savic: il portiere, che non ha giocato la precedente amichevole, sembra ormai destinato al Napoli, con i Campioni d’Italia che hanno individuato proprio il suo profilo come alternativa/concorrenza tra i pali per Meret. Di contro, i granata attendono che sia Cyril Ngonge a fare il percorso inverso, con la trattativa che sta raggiungendo le battute finali.

Considerato che il Torino affronterà poi il 30 luglio il Monaco e il 9 agosto il Valencia, la Cremonese rappresenterà una base molto solida per capire il livello attuale della squadra e per dare un occhio anche alle vicende di calciomercato. Dal canto suo, la squadra neopromossa in Serie A si sta preparando alacremente per cercare di mantenere la categoria e, di conseguenza, sfidare una squadra abituata ai palcoscenici della Serie A come il Torino rappresenta un modo molto intelligente per comprendere potenzialità e atmosfera di questa tipologia di match.

La sfida tra Torino e Cremonese potrà essere seguita su questa pagina, dove si potrà vedere il risultato in diretta e sempre in aggiornamento.

Il punto sul calciomercato

Al momento, il Torino ha effettuato due acquisti veri e propri, entrambi ex giocatori dell’Empoli, ovvero il difensore Ismajli e il trequartista Anjorin. Nel mentre, anche il terzino sinistro Biraghi è stato riscattato dalla Fiorentina e proseguirà la sua avventura in maglia granata, iniziata già a gennaio.

Oltre a Ngonge, il Torino segue altri interessanti profili per rinforzare la squadra. In porta i nomi più gettonati sono quelli di Montipò del Verona, Falcone del Lecce e Israel dello Sporting Lisbona, con Turati del Sassuolo e Caprile del Cagliari sullo sfondo. In difesa un potenziale obiettivo potrebbe essere Zortea, reduce da un’ottima stagione a Cagliari.



A centrocampo si segue Matteo Pessina, capitano del Monza. In attacco sono molti i nomi in ballo: da Jovanovic della Stella Rossa a Oristanio del Venezia. Di certo, attualmente, la rosa del Torino resta incompleta e i tifosi si aspettano indicazioni chiare sul campo ma anche maggiori sforzi per quanto concerne il mercato.