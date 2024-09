La società argentina ha presentata la nuova divisa granata on onore del Torino: “Ispirata da un’eterna amicizia”

È granata la nuova maglia di riserva del River Plate, una scelta cromatica tutt’altro che casuale: è infatti un omaggio al Torino. Le due società sono legate da una storica amicizia, un gemellaggio nato all’indomani della tragedia di Superga quando la squadra argentina venne in Piemonte per disputare un’amichevole contro il Torino Simbolo il cui ricavato andò in parte alle famiglie delle vittime di quell’incidente aereo del 4 maggio del 1949. Spesso il Torino ha omaggiato il River Plate inserendo una banda trasversale nella propria seconda maglia, la stesso ha fatto in varie occasioni il club argentino, come la maglia appena presentata dimostra. “Ispirata da un’eterna amicizia” è lo slogan scelto dal River Plate per presentarla.