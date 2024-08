È morto all’età di 76 anni Sven-Goran Eriksson: in Italia aveva allenato Roma, Sampdoria e Lazio

Il mondo del calcio piange Sven-Goran Eriksson. L’ex tecnico svedese è morto all’età di 76 anni a causa di un tumore maligno al pancreas, che aveva annunciato di avere circa un anno fa. Nell’ultimo periodo è stato accolto dalle sue ex squadre e non solo, realizzando il sogno di una vita: allenare il Liverpool ad Anfield. In Italia viene ricordato soprattutto per le esperienze con Roma, Sampdoria e Lazio, arricchite da tanti trofei. Con i biancocelesti, in particolare, ha vinto uno Scudetto, una Supercoppa Uefa, una Coppa delle Coppe, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.