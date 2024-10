Nikola Vlasic è un giocatore chiave per il Torino e il suo ritorno in campo, dopo un lungo periodo di assenza per infortunio, rappresenta una notizia positiva per i tifosi granata

Nikola Vlasic è un giocatore chiave per il Torino e il suo ritorno in campo, dopo un lungo periodo di assenza per infortunio, rappresenta una notizia positiva per i tifosi granata e per il nuovo allenatore Paolo Vanoli. Vlasic aveva subito una lesione all’adduttore che lo ha tenuto lontano dal campo dallo scorso maggio ma ora sta lentamente ritrovando la sua forma migliore. Dopo mesi di duro lavoro di riabilitazione e recupero, il croato ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e ha già mostrato segnali di essere pronto per contribuire nuovamente al successo della squadra.

L’unicità del croato per il Toro

Vlasic è un giocatore con caratteristiche uniche all’interno del Torino. La sua capacità di giocare in più ruoli, sia come mezzala offensiva che come trequartista, lo rende un jolly tattico per Vanoli​. Il tecnico granata ha infatti sottolineato come il croato possa essere utilizzato in diversi moduli, inclusi il 3-5-2 e il 3-4-1-2, offrendo soluzioni sia per rafforzare il centrocampo che per dare maggiore profondità all’attacco. Grazie alla sua velocità, al dribbling e alla capacità di saltare l’uomo, Vlasic è in grado di creare spazi e occasioni da gol, qualità di cui il Torino ha particolarmente bisogno in questa fase della stagione.

Un altro aspetto che rende Vlasic fondamentale per la squadra è la sua intelligenza tattica. La sua abilità nel leggere il gioco e inserirsi negli spazi rende più fluida l’azione offensiva del Torino, facilitando la connessione tra centrocampo e attacco. La sua capacità di sacrificarsi per la squadra, agendo anche in fase difensiva quando necessario, è un’altra qualità che Vanoli ha apprezzato. Questa duttilità tattica lo rende un giocatore ideale per i piani del tecnico, che ha bisogno di elementi in grado di adattarsi a diverse situazioni di gioco.

Vlasic non solo porta in campo qualità tecniche e tattiche ma anche una grande carica emotiva e motivazionale. Dopo mesi di stop forzato, il croato ha dimostrato una grande voglia di tornare protagonista, mettendosi in mostra già nelle prime partitelle di allenamento, dove ha impressionato Vanoli con la sua determinazione e prontezza fisica​. La sua energia e il suo entusiasmo sono stati notati dall’allenatore, che ha espresso grande fiducia nel suo pieno recupero e nel suo ruolo centrale all’interno della squadra. Non è sbagliato affermare come Vlasic, in condizione al top, si possa considerare come uno dei migliori giocatori offensivi dell’intero campionato serie a.

Come inserire il talento di Vlasic in squadra

Dal punto di vista tattico, l’inserimento di Vlasic potrebbe portare il Torino a un livello offensivo più alto. Vanoli ha già sperimentato con diverse formazioni e l’inserimento del croato potrebbe rendere il sistema di gioco ancora più dinamico. Con Vlasic in campo, il Torino può contare su un elemento capace di agire da raccordo tra il centrocampo e l’attacco, oltre a poter essere schierato come seconda punta o esterno offensivo in moduli più offensivi​. Questa versatilità offre a Vanoli una gamma di opzioni tattiche che può utilizzare a seconda dell’avversario o delle necessità della partita.

Il rientro di Vlasic, pur essendo ancora graduale, è quindi visto con grande ottimismo all’interno del club. Nonostante la concorrenza a centrocampo, il croato ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio importante e diventare nuovamente uno dei protagonisti della stagione granata. Con le sue doti tecniche, la sua intelligenza tattica e la sua voglia di riscatto, Nikola Vlasic potrebbe essere l’uomo in più del Torino nelle prossime settimane​