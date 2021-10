Bitcoin ha ottenuto una sempre crescente attenzione sin dalla sua introduzione e ora detiene un prezzo attuale di oltre 43.000 euro

Bitcoin ha ottenuto una sempre crescente attenzione sin dalla sua introduzione e ora detiene un prezzo attuale di oltre 43.000 euro. La moneta ha portato una svolta nella rimozione della tenuta dei registri da parte delle autorità centrali. A questo proposito, Bitcoin è certamente in grado di rimodellare l’economia mondiale attraverso un sostanziale rinnovamento del sistema monetario. Lo scopo di questo articolo è far luce sull’attuale sviluppo di Bitcoin come mezzo di scambio e sul suo possibile ruolo futuro nel sistema monetario.

La criptovaluta Bitcoin ha iniziato una rivoluzione nel mercato digitale e monetario in quanto non segue alcun organo di vigilanza o autorità centrale per il suo controllo. A differenza della valuta fisica di qualsiasi paese, non è controllata da un governo, scorre sulle reti ed è gestita da attori decentralizzati. Il valore Bitcoin ha raggiunto il suo picco nel mese di Maggio 2021, ma è destinato a diventare sempre più importante.

Come funziona il bitcoin come sistema monetario?

Sebbene l’effetto della valuta digitale sull’economia globale sia argomento di un continuo dibattito, si dovrebbe vedere come Bitcoin sta influenzando le diverse istituzioni finanziarie.

È un fatto ben noto e generalmente accettato che l’economia mondiale dipende principalmente dal dollaro USA, che viene trattato come valuta di riserva per l’economia globale. Quindi, qualsiasi rialzo e ribasso nel mercato statunitense influisce direttamente sull’economia mondiale, il rallentamento finanziario dell’anno 2008 ne è un esempio a grandezza naturale. Questa cosiddetta economia globale basata sul dollaro USA funziona in modo tradizionale, seguendo le autorità governative e confidando nelle terze parti. La popolarità sempre crescente di Bitcoin sembra in qualche modo iniziare a diventare un ostacolo per questo sistema storico.

In che modo la criptovaluta influisce sul governo?

I governi di molti paesi stanno rifiutando direttamente il concetto di criptovaluta o Bitcoin per l’economia della loro nazione, mentre alcuni si stanno preparando ad accettare questa sfida finanziaria globale. In ogni decisione, vi sono una serie di valide motivazioni. Ad esempio, i bitcoin sono una valuta più sicura in termini di archiviazione perché è digitale e anche grazie all’elevata crittografia durante l’esecuzione sulla rete e la transazione diretta tra pari. D’altra parte, però, non essendo vincolato ad alcun sistema centralizzato o autorevole, non è facile controllare il flusso di denaro. A causa della non esistenza di alcun organismo superiore, le transazioni possono essere interessate da minacce e frodi. Comprare bitcoin potrebbe essere un modo per il riciclaggio di denaro e l’uso della criptovaluta nel crimine può essere direttamente in grado di influenzare la sicurezza di qualsiasi nazione che sarebbe intollerabile per qualsiasi governo

In che modo la criptovaluta influisce sul commercio internazionale?

L’effetto di Bitcoin è anche innegabile sui mercati azionari, anche se di natura indiretta. Sta entrando nell’immagine di qualsiasi borsa con le società che si occupano di blockchain o altre tecnologie relative alla criptovaluta. Inoltre ha dimostrato più volte la sua presenza sulle borse mondiali generando guadagni di alto valore. Sebbene alcuni paesi, inclusa una grande economia, la Cina abbiano vietato il Bitcoin a causa della sua natura altamente volatile, sempre più persone stanno iniziando attività di trading di bitcoin e trading crypto ottenendo decisamente degli eccellenti risultati. Il crypto trading italiano è un altro aspetto delle monete virtuali in forte crescita.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle criptovalute?

Abbiamo accennato in precedenza ai vantaggi e svantaggi delle criptovalute. Ora analizziamoli più nel dettaglio:

Vantaggi delle criptovalute

Libertà dei pagamenti – È possibile inviare e ricevere criptovalute in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento.

– È possibile inviare e ricevere criptovalute in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento. Scelta delle commissioni – Non ci sono commissioni per ricevere bitcoin e molti portafogli dove comprare bitcoin ti consentono di controllare quanto è grande una commissione da pagare al momento di spendere. Solitamente comprare bitcoin con carta di credito è la modalità che prevede meno commissioni.

– Non ci sono commissioni per ricevere bitcoin e molti portafogli dove comprare bitcoin ti consentono di controllare quanto è grande una commissione da pagare al momento di spendere. Solitamente comprare bitcoin con carta di credito è la modalità che prevede meno commissioni. Anonimità degli utenti – Le transazioni in moneta virtuale sono sicure, irreversibili e non contengono informazioni sensibili o dati personali degli utenti.

– Le transazioni in moneta virtuale sono sicure, irreversibili e non contengono informazioni sensibili o dati personali degli utenti. Controllo sulle transazioni – Gli utenti hanno il pieno controllo delle loro transazioni ed è impossibile per i venditori imporre addebiti indesiderati come può accadere con altri metodi di pagamento.

– Gli utenti hanno il pieno controllo delle loro transazioni ed è impossibile per i venditori imporre addebiti indesiderati come può accadere con altri metodi di pagamento. Trasparenza e neutralità – Tutte le informazioni riguardanti l’offerta della moneta stessa sono prontamente disponibili sulla catena di blocchi affinché chiunque possa verificarle e utilizzarle in tempo reale.

Svantaggi