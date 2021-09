Rivoluzione. E’ il termine che spiega meglio di ogni altro quello che è accaduto in serie A per quanto riguarda il calcio in TV

Rivoluzione. E’ il termine che spiega meglio di ogni altro quello che è accaduto in serie A per quanto riguarda il calcio in TV: Dazn ha battuto Sky nella corsa per i diritti televisivi e, per la prima volta, per poter vedere tutte le partite del massimo campionato italiano di calcio (comprese quelle del Torino) sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma streaming anziché alla celebre Pay Tv. La stagione 2021/2022 è la prima completamente all’insegna dello streaming ma è certo che anche i prossimi due campionati di serie A saranno visibili on demand (Dazn si è aggiudicata i diritti per tre stagioni).

Lo streaming sta cambiando sempre di più il nostro modo di fruire della TV oltre che lo stesso mondo dell’intrattenimento: basti pensare al numero di piattaforme streaming che, previo abbonamento, permettono la visione di film e serie TV (da Netflix ad Amazon Prime Video, da Disney + a Apple TV): era inevitabile che anche altri settori, oltre al cinema venissero coinvolti da questa autentica rivoluzione. Si è arrivati così alla serie A su Dazn e alla Champions League su Amazon Prime Video, questa rivoluzione si è però allargata fino all’universo del gaming on line. A volersi espandere in questo settore è anche un colosso dello streaming come Netflix, che ha deciso di arrivare ad abbracciare ogni settore dello streaming.

Quella di giocare nei vari siti specializzati non è certo una novità, ma è possibile farlo in vari modi, come giocare al blackjack online con soldi veri, da diverso tempo, la vera novità è rappresentata dalla crescita di piattaforme streaming dedicate a ciò. E se anche un colosso come Netflix ha deciso di entrare in questo mondo è perché i margini di crescita sono certamente ampi. Così come lo sono nello sport anche in Italia, non a caso Dazn ha puntato sulla serie A e Amazon Prime Video sulla Champions League.