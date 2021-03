In un anno che per il Torino non è certo dei migliori, sta per tornare un appuntamento speciale: il derby della Mole.

In un anno che per il Torino non è certo dei migliori, sta per tornare un appuntamento speciale: il derby della Mole. Una partita, quella tra Toro e Juve, il cui risultato non è mai scontato. Nonostante il divario tecnico e le stagioni finora non brillanti delle due compagini, la gara è attesa con ansia dai tifosi (visto l’alto coefficienti di imprevedibilità) che si aspettano uno spettacolo emozionante. Che il risultato finale non sia scontato lo dimostrano anche le informazioni sulle offerte degli operatori.

Il derby di Torino è una gara che nella storia si è ripetuta 201 volte in gare ufficiali, alle quali possiamo sommare una dozzina abbondante di amichevoli, con 89 vittorie della Juve, 56 pareggi e 56 successi del Toro. Il derby si è appena giocato anche tra le squadre del campionato primavera, puoi trovare una sintesi qui.

Il primo derby in assoluto nella storia si è giocato il 13 gennaio 1907, con vittoria del Torino per 2 a 1, mentre il primo incontro in “Serie A” ha avuto luogo nel 1929, con un pareggio a reti inviolate. Bisogna invece aspettare fino al 1938 per il primo scontro in Coppa Italia, vinto 3-1 dalla Juventus. Era la gara d’andata della finale del torneo, poi vinto dalla Juve grazie anche al 2-1 del ritorno, ed è stata l’unica finale mai giocata tra Juve e Toro in tornei ufficiali. Moltissimi giocatori di entrambe le squadre sono rimasti nella storia del derby, andiamo a vedere i record più interessanti guadagnati dai campioni di tutti i tempi.

Partendo dalla panchina, l’allenatore che più ha scritto la storia di questa partita è senza dubbio Giovanni Trapattoni, che ha guidato la Juventus in ben 31 derby durante i suoi 13 anni di panchina portando a casa 13 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte (è anche l’allenatore con più derby vinti). Per quanto riguarda il Torino invece, l’allenatore con più derby e vittorie è Luigi Radice, ex compagno di Trapattoni quando giocavano nel Milan negli anni ’60, e allenatore del Torino che, in 9 anni di panchina, ha condotto i suoi ragazzi in 20 derby, vincendone 5 contro 7 pareggi e 8 sconfitte.

Passando ai giocatori, il miglior realizzatore nel derby è Giampiero Boniperti (14 reti) della Juventus, seguito da Guglielmo Gabetto (7 goal con la Juve e 5 col Toro) e Paolino Pulici (9 marcature). Il record di presenze va invece a Giorgio Ferrini (30 presenze) a parimerito con Teobaldo Depertini (27 con la Juve, 3 col Toro), seguiti da Scirea e Varglien della Juve (28 presenze per entrambi). Tra i portieri, la classifica di gare a reti inviolate è guidata da Zoff e Buffon, che con la Juve sono arrivati a quota 11 e 10, rispettivamente.

La vittoria più netta nel derby spetta invece al Toro, con lo 0-8 del 17 novembre 1912. Si tenne al ritorno la gara con più reti, vinta dal Torino per 8-6. La miglior vittoria della Juve fu invece un 6-0 nel ’52. Molti di voi si ricorderanno poi della miglior rimonta in un derby della mole, con lo 0-3 trasformato in 3-3 dal Toro nel 2001. Il goal più bello è invece, a dir di molti, il coast-to-coast di Bruno Peres nel 2014 che ha beffato Buffon da angolazione impossibile.

Difficile fare pronostici sulla gara del 3 aprile, ma la gara si preannuncia animata come del resto la gara d’andata.