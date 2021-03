Continua la crisi per la Primavera del Torino, i granata hanno perso anche il derby 4-2 e sono terzultimi in classifica

Il Torino Primavera ha perso 4-2 il derby contro la Juventus a Vinovo, dopo una striscia positiva che nei derby durava dal febbraio del 2018. Questa sconfitta è un’ulteriore conferma che la squadra allenata da Cottafava sta attraversando un periodo molto difficile. I granata si trovano al terzultimo posto con 13 punti, in zona play out. In una stagione in cui la prima squadra del Toro è in crisi e sta lottando per non retrocedere in Serie B, anche la Primavera non brilla e continua a vivere un periodo negativo. Situazione iniziata lo scorso anno con la squadra, allora allenata da Sesia, che si trovava nei bassi fondi della classifica prima che il campionato Primavera fosse interrotto per l’emergenza Coronavirus.

Le parole di Cottafava post derby

Sono emblematiche le parole del tecnico Cottafava che, dopo la sconfitta, ha dichiarato: “Tutti ci aspettiamo di più. Tutti vogliamo toglierci da questa posizione in classifica. Solo con il lavoro e la determinazione può succedere. Oggi siamo rammaricati per il risultato perchè ci tenevamo veramente tanto.” Evitare di retrocedere in Primavera 2: questo deve essere l’obiettivo primario della Primavera granata che, nelle ultime 3 gare, ha rimediato 2 sconfitte e 1 pareggio e non ha giocato il match contro l’Empoli a causa del focolaio di Coronavirus che nei giorni scorsi ha colpito la prima squadra granata.

Primavera: Torino-Sampdoria venerdì a Volpiano

La squadra di Cottafava adesso però non ha tempo di fare calcoli, bilanci e di lecccarsi le ferite per la gara persa contro la Juve. I granata infatti già venerdì torneranno in campo per affrontare la Sampdoria, alle ore 15. I blucerchiati, al quarto posto in classifica con 25 punti, al contrario dei granata stanno vivendo un grande periodo di forma. La Sampdoria arriva al match contro il Toro dopo aver collezionato 5 risultati utili consecutivi, l’ultimo con la vittoria 4-2 in casa contro la Fiorentina. Non sarà una sfida facile per i ragazzi di Cottafava, ma i granata dovranno cercare di conquistare un risultato utile a tutti i costi anche perché il rush finale si sta avvicinando.