Torino-Sampdoria, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021

Anticipo del campionato Primavera: a tre giorni dalla sconfitta nel derby contro la Juventus, il Torino torna in campo contro la Sampdoria. Si gioca a Volpiano, al Comunale, l’impianto che ormai è diventato il terreno di gioco “amico” dei granata, considerato che il Filadelfia non viene per ora destinato che alla Prima squadra. I blucerchiati arrivano da sei risultati utili consecutivi mentre per i granata tra alti e bassi non sono mai riusciti a trovare la continuità necessaria per uscire davvero dalla zona calda. Segui Torino-Sampdoria in diretta su Toro.it.

Primavera, Torino-Sampdoria: il prepartita

Ore 13.30 Manca circa un’ora e mezza al calcio d’inizio di Torino-Sampdoria. Le squadre sono arrivate nell’impianto di Volpiano, il Comunale, e fra una trentina di minuti scenderanno in campo per le classiche operazioni di riscaldamento che precederanno il fischio d’inizio del match, programmato per le 15. Cottafava non avrà a disposizione oggi, come del resto fino al 30 aprile, Karamoko, squalificato per la rissa di Torino-Fiorentina.

Primavera, Torino-Sampdoria: dove vederla in tv e streaming

Torino-Sampdoria in diretta sarà trasmessa da Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre e anche da Torino Channel, canale 234 di Sky.

Primavera, Torino-Sampdoria: la diretta

Calcio d'inizio alle 15

Primavera, Torino-Sampdoria: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione