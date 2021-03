La difesa crolla e anche Celesia è in difficoltà. Cancello bravo sul 2-2 ma poi si divora un gol semplice: le pagelle di Juventus-Torino

SAVA 6: salva la propria porta finché può ma la difesa non lo aiuta al meglio, soprattutto nel primo tempo. E’ così costretto a raccogliere quattro palloni dal fondo della propria rete senza particolari colpe.

TODISCO 5: con il passaggio al 4-3-1-2 agisce qualche metro più indietro rispetto al solito. Il numero 2 granata appare in difficoltà sin dalle prime battute: da un suo errore nasce anche la rete del momentaneo 3-2 della Juventus nasce da un suo errore.

FERIGRA 6,5: impiega qualche minuto a entrare realmente in partita, ma poi riesce a far vedere le sue qualità e, con i suoi interventi difensivi, salva anche il Torino in diverse circostanze. Inoltre segna la rete del momentaneo 1-1.

ACETO 5,5: nel secondo tempo riesce a prendere le misure agli avversari ma nei primi quarantacinque minuti fatica ed è autore di qualche sbavatura di troppo.

CELESIA 5: come Todisco a destra, anche Celesia a sinistra soffre le giocate degli avversari. Non è nella sua miglior giornata e si vede, commette una serie di errori banali, non da lui.

(Continua a pagina 2)