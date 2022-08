Lo shopping online per qualsiasi tua esigenza di gioco, per non parlare solo di FIFA, dovrebbe sicuramente essere qualcosa che dovresti considerare se non l’hai fatto fino ad ora.

Lo shopping online per qualsiasi tua esigenza di gioco, per non parlare solo di FIFA, dovrebbe sicuramente essere qualcosa che dovresti considerare se non l’hai fatto fino ad ora. I marketplace digitali come Eneba offrono una vasta selezione di prodotti a un prezzo molto interessante. Questo ti darà la possibilità di spendere meno per i prodotti di gioco di cui hai bisogno senza nemmeno dover uscire di casa. La selezione include videogiochi, abbonamenti, buoni regalo, DLC, valute in-game e praticamente qualsiasi altro prodotto di gioco disponibile in forma digitale. L’esperienza di acquisto è veloce, semplice e affidabile e, insieme a ottimi prezzi, creano una combinazione da non perdere.

La popolarità dei videogiochi sportivi

I videogiochi che ruotano attorno a un determinato sport sono stati una parte estremamente popolare per diversi decenni ormai. Calcio, basket, hockey, baseball e praticamente qualsiasi altro sport popolare è stato trasferito nel mondo dei videogiochi. Molti dei più grandi franchise come FIFA o NBA 2K rilasciano nuovi giochi ogni anno, offrendo ai fan qualcosa di cui essere entusiasti.

Questi giochi hanno guadagnato così tanta popolarità in parte perché consentono alle persone normali di vestire i panni di atleti d’élite e prendere parte ai più alti livelli dello sport che amano. Tuttavia, questo è solo uno dei motivi per cui tali giochi sono molto popolari. I fan dei giochi sportivi tendono ad essere piuttosto competitivi e, poiché la maggior parte di questi giochi ha una modalità multiplayer online, offre ai giocatori la possibilità di competere con altri da tutto il mondo. C’è anche il multiplayer locale che ti consente di giocare in gruppo, trascorrendo del tempo con gli amici o con la famiglia.

FIFA 23 uscirà presto!

FIFA 23, proprio come la maggior parte dei giochi della serie precedente, ha entusiasmato i gamer. Con la Coppa del Mondo che si svolgerà entro la fine dell’anno, c’è clamore nel franchise del gioco di calcio più famoso al mondo. L’uscita del gioco è prevista per il 30 settembre, tuttavia, se hai deciso di pagare in anticipo il prezzo di FIFA 23 e preordinare l’edizione Ultimate del gioco, dovresti potervi accedere il 27 di settembre. Quest’anno è Kylian Mbappe ad abbellire ancora una volta la copertina dell’edizione standard, con la copertina dell’edizione Ultimate con Mbappe e la superstar del calcio femminile Sam Kerr.

Quest’anno c’è anche la Women’s Super League, un passo colossale per il calcio femminile. La Coppa del Mondo sta tornando anche in FIFA quest’anno, insieme a miglioramenti e al sistema HyperMotion2 e al dribbling tecnico. Sembra che anche il cross-play sarà incluso nel gioco per la prima volta, tuttavia, probabilmente non ci sarà ancora il cross-play per la modalità Ultimate Team.

Tutto sommato, il nuovo FIFA 23 promette di essere un’entusiasmante versione che porterà ancora una volta la sensazione reale del gioco in campo a un nuovo livello. Se vuoi ottenere la migliore esperienza di gioco possibile e risparmiare un po’ di denaro mentre nel mentre, dai un’occhiata alla selezione disponibile, potresti essere piacevolmente sorpreso da ciò!