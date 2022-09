Dopo la sconfitta di San Siro il Toro cerca il riscatto, contro il Sassuolo sarà la sfida n°27. Finora sono dodici i successi dei granata sugli emiliani

Quella tra Torino e Sassuolo non è certo una storia antica, visto che gli emiliani sono arrivati nel calcio che conta con notevole ritardo rispetto ai granata, ma pur essendo i neroverdi approdati in Serie A solamente meno di dieci anni fa e dopo poche stagioni in Serie B, i precedenti, tra Serie A e il campionato cadetto, sono già comunque numerosi. La prossima sfida sarà ovviamente possibile seguirla su Diretta, che proporrà come sempre i risultati live di Serie A.

Il totale degli scontri diretti tra il Toro e il Sassuolo è di 26 incontri giocati a partire dal 12 dicembre del 2009 fino ad arrivare all’ultimo disputato nel gennaio scorso all’Olimpico nel quale le due squadre sono uscite dal campo dopo aver diviso la posta per 1 a 1, grazie alle reti di Sanabria e al pari di Raspadori nel finale. Una sfida che ha lasciato un pizzico di amaro in bocca tra i tifosi granata, vista la bella prestazione offerta quel giorno dal Toro, capace di dominare buona parte del match.

Il primo incontro tra le due compagini risale al 2009, quando alla sua seconda stagione in Serie B il Sassuolo andò a vincere un po’ a sorpresa a Torino per 0-1. I granata si vendicarono poi al ritorno, espugnando per 3 a 2 il campo del Sassuolo, e poche settimane dopo mancarono il ritorno in Serie A venendo sconfitti dal Brescia nella finale dei playoff.

Dopo alcuni anni trascorsi a braccetto in Serie B, finalmente Torino a Sassuolo si sfidano per la prima volta in Seria A. E’ il 25 agosto del 2013, prima giornata di campionato, e i granata danno il benvenuto nella massima serie agli emiliani servendo loro un 2 a 0 con reti di Brighi e Cerci a cavallo tra il primo e il secondo tempo. Dopo aver replicato lo stesso punteggio nel ritorno a Sassuolo, il Toro tornerà a battere i neroverdi solamente dopo tre anni e mezzo, nel pirotecnico 5 a 3 dell’agosto 2017.

Nel complesso, su 26 precedenti ci sono da registrare 12 successi granata, 5 del Sassuolo e 9 pareggi, ma il Sassuolo non riesce ad espugnare l’Olimpico dall’aprile 2016.

Le due squadre vengono entrambe da una sconfitta. Il Toro si è espresso bene a Milano contro l’Inter, cedendo solamente a un gol di Brozovic nei minuti finali mentre il Sassuolo, in dieci fin dalla fine del primo tempo, ha ceduto di schianto nel finale all’Udinese per 3 a 1. Stati d’animo simili quindi per le due compagini, con i granata che puntano al secondo successo casalingo stagionale e il Sassuolo che proverà a dare una svolta al campionato dopo quattro incontri di fila senza vittorie.