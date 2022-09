L’ottava giornata del campionato di Serie A 2022/2023 si aprirà sabato alle 15 con la sfida tra il Napoli e il Torino e sarà chiusa dal posticipo Verona-Udinese di lunedì 3 ottobre alle 20.45

Dopo la pausa dovuta agli impegni delle Nazionali, la Serie A torna con la sua ottava giornata e con una serie di match molto attesi, per motivi diversi. Una risposta sul campo e ai suoi tifosi deve darla l’Inter, che sabato alle 18 riceverà la Roma: nerazzurri reduci dalla brutta sconfitta con l’Udinese così come i giallorossi hanno perso l’ultima sfida, quella contro l’Atalanta. C’è poi la Juve, caduta a Monza dopo la sconfitta in Champions di pochi giorni prima. I bianconeri se la vedranno col Bologna che nella gestione Thiago Motta è ancora a caccia dei primi punti.

Alcune sfide sono dal pronostico difficile da decifrare. Ed è il caso di partite che a prima vista si possono definire due sfide salvezza. Il Lecce se la vedrà con la Cremonese mentre la Sampdoria, in piena crisi di risultati, affronterà un Monza rinvigorito dai primi tre punti, quelli conquistati contro la Juve. Sono due gare impossibili da sbagliare. La squadra di Giampaolo ha avuto un inizio di campionato piuttosto difficile e ha soli due punti in classifica (4 quelli dei brianzoli), gli stessi della squadra di Alvini che affronterà i salentini, più staccati a quota 6 ma sempre nelle zone basse della classifica.

Il Napoli apre la giornata

Tornando alle zone alte, sarà la capolista Napoli, punti 17, ad aprire la giornata con la sfida che vedrà la squadra di Spalletti ospitare al Maradona il Toro di Juric. Partenopei lanciatissimi dopo il successo sul Milan prima della pausa e sulle ali dell’entusiasmo anche per la doppia vittoria in Champions League. I granata, invece, sono reduci da un brutto ko contro il Sassuolo, per il quale i tifosi presenti al Grande Torino hanno fischiato la squadra criticando anche qualche scelta dell’allenatore, che dal 1′ aveva rinunciato a una punta vera e propria.

Linetty e Frattesi

Il Napoli comanda con l’Atalanta: la squadra di Gasperini sarà impegnata in casa, domenica 2 ottobre alle 18, contro una Fiorentina che vuole rilanciarsi. La squadra di Italiano ha avuto un inizio di stagione ricco di impegni, considerata anche la Conference League, raccogliendo meno di quanto seminato (basti pensare alla sfida contro la Juve, dominata ma per la quale i toscani hanno portato a casa un punto).

Una delle sorprese del campionato è certamente l’Udinese, a un solo punto dalla coppia delle due prime in classifica. La squadra di Sottil sarà di scena al Bentegodi di Verona contro i gialloblù lunedì 3 ottobre alle 20.45 nel posticipo della giornata di campionato. Ha sconfitto la Roma e pure l’Inter: la squadra bianconera prima della pausa era davvero in un gran momento.

La Lazio riceve lo Spezia

Quarta forza del campionato (insieme al Milan) è la Lazio: la squadra di Sarri scenderà in campo alle 12.30 di domenica 2 ottobre e affronterà lo Spezia, dodicesimo. Una partenza convincente quella dei biancocelesti, sconfitti dal Napoli nello scontro d’alta quota, unico ko dei biancocelesti in queste prime sette giornate del campionato di Serie A.

I rossoneri di Pioli, invece, saranno ospiti dell’Empoli. I campioni d’Italia, sconfitti dal Napoli prima dell’esordio, recupereranno Leao, assente per squalifica nell’ultimo turno, ma non avranno a disposizione il portiere Maignan, infortunatosi in Nazionale, e nemmeno la freccia Theo Hernandez.

A completare il quadro delle sfide dell’ottava giornata Sassuolo-Salernitana. I neroverdi, ancora senza Berardi, sono a caccia della terza vittoria mentre la squadra di Nicola ha vinto una sola volta (cinque giornate fa) ed è ai tre punti che mira, per restare a debita distanza dalla zona caldissima della classifica.