Sport e videogiochi hanno molto in comune poiché i giochi sportivi sono una parte importante. Vedrai spesso atleti professionisti che giocheranno una o due partite di NBA 2K, FIFA o Madden dopo l’allenamento per rilassarsi. Giocare a questi giochi ti dà la possibilità di sentirti uno di questi atleti anche tu. Se stai cercando il posto migliore per ottenere dei giochi sportivi, abbonamenti e molti altro, assicurati di dare un’occhiata a Eneba. Giochiamo!

PlayStation Plus

PS Plus è il servizio in abbonamento più popolare offerto da Sony. L’attuale abbonamento offre tre nuovi giochi da provare ogni mese, due dei quali sono giochi per PS4 e uno esclusivo per PS5, avrai anche accesso ai giochi in modalità multiplayer online e sconti esclusivi. La funzionalità multiplayer online è una funzionalità estremamente popolare poiché potrai goderti una partita di FIFA o qualsiasi altro gioco contro i tuoi amici o giocatori casuali da tutto il mondo. Gli abbonamenti PS vedranno però una rielaborazione a partire dal 13 giugno con 3 diversi abbonamenti. PS Plus Essential sarà lo stesso di PS Plus, con l’abbonamento Extra avrai l’accesso istantaneo a una vasta libreria di giochi per PS4 e PS5 e l’abbonamento Premium invece aggiungerà i classici giochi per PS e lo streaming cloud insieme ad altri vantaggi.

Xbox Game Pass

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento di Microsoft che ha visto anche alcune modifiche di recente. È stato suddiviso in 3 diversi abbonamenti, un abbonamento console, un abbonamento PC e l’abbonamento Ultimate. Sia gli abbonamenti per PC che per console offrono accesso istantaneo a più di cento giochi e offerte esclusive per i membri. L’abbonamento Ultimate combina entrambi, in modo tale da goderti tutti i vantaggi sia su PC che su console, includendo anche i vantaggi EA Play e Xbox Live Gold. Xbox Live Gold ti darà la possibilità di giocare a giochi multiplayer sulla tua console Fatti una partita a FIFA o a qualsiasi altro gioco con giocatori di tutto il mondo!

Nintendo Online

L’abbonamento a Nintendo Online segue la formula fidata di fornire ai giocatori una libreria di giochi con cui divertirsi, sconti e offerte esclusive, nonché la possibilità di giocare in modalità multiplayer online in modo da poter giocare ai sempre popolari giochi sportivi come FIFA, così come la maggior parte degli altri titoli. Puoi scegliere anche di aggiungere l’Expansion Pack al tuo abbonamento per avere accesso anche ai classici giochi Nintendo. Questo è anche di gran lunga l’abbonamento più economico della lista, un punto da non sottovalutare.

Indipendentemente dalla console che hai, questi abbonamenti offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, se non sei ancora abbonato, è sicuramente qualcosa che dovresti considerare!