L’ad della Lega De Siervo: “Se il campionato non finisce il calcio fallisce”

L’amministratore delegato della Lega di Serie A De Siervo sulla possibilità di sospendere la stagione: “La nostra mission è finire il campionato”

Continuano ad aumentare i contagio da Coronavirus anche nel mondo del calcio dove ormai tutte le squadre di Serie A sono obbligate a far i conti con i problemi legati al Covid, ai contagi tra i propri tesserati e alle misure di isolamento e sicurezza. Un problema che da più parti ha fatto scattare un allarme: se il campionato dovesse fermarsi ancora una volta prima di arrivare alla sua naturale conclusione? Se si fosse costretti a bloccare nuovamente il calcio? Ipotesi e chiacchiere fin ora ma la Lega ha già fatto sapere la sua posizione. E lo fa tramite il suo amministratore delegato Luigi De Siervo che in un’intervista a Kiss Kiss Napoli ha chiarito la situazione: “Dobbiamo andare avanti rispettando il protocollo. Se non finisce il campionato purtroppo fallisce il calcio”.

De Siervo: “La Lega non poteva rimandare Jueventus-Napoli”

Il campionato, dunque, non si può fermare. Ma indubbiamente i problemi che durante la stagione ci si troverà ad affrontare non saranno né pochi né irrilevanti. Basti pensare a tutto il polverone sollevato dal caso Juventus-Napoli, con i partenopei penalizzati per non essersi presentati a Torino. E proprio sul caso in questione è intervenuto Luigi De Siervo: “La nostra mission è finire il campionato. Come Lega non potevamo rimandare la gara tra Juve e Napoli”.

E sulle motivazioni del mancato rinvio spiega: “Il protocollo funziona, tutti rispettano le regole, ma a Napoli come emerge dagli atti c’è stato un cortocircuito. La Lega serie A non c’entra nulla. Il nostro obbligo è rimanere soggetti terzi. Le carte non consentivano di spostare la partita”.