Ronaldo interrompe la quarantena in Portogallo: sta rientrando a Torino - Toro.it

Con un volo sanitario, Cristiano Ronaldo sta rientrando a Torino dal Portogallo. Positivo al coronavirus, il calciatore della Juventus resterà in isolamento

Cristiano Ronaldo è sulla via del rientro in Italia. Il portoghese, attaccante della Juventus, era stato trovato positivo al coronavirus nel ritiro della sua Nazionale. Posto subito in isolamento, il calciatore ha però scelto di spostare a Torino il domicilio nel quale svolgere la quarantena. Questo, innanzitutto, per beneficiare dei tempi ridotti (10 giorni, invece dei 14 previsti in Portogallo) introdotti dal nuovo DPCM.

Le parole del dirigente dell’Asl di Torino

“Mi risulta che Cristiano Ronaldo stia tornando”, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport il dirigente dell’Asl di Torino Roberto Testi. “Non conosco i dettagli della situazione, ma la normativa prevede la possibilità che venga effettuata una richiesta di volo sanitario, denunciato come tale all’Usmaf, l’Ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera”.

CR7 effettuerà il volo con il suo jet privato e verrà accolto a Caselle da un’ambulanza, che in sicurezza lo trasporterà a casa. Intanto la Juventus ha comunicato un nuovo caso di positività, il calciatore Weston McKennie. La squadra bianconera è ora in isolamento: continuerà ad allenarsi e a giocare, ma non avrà contatti con l’esterno. Lo ha comunicato il club con una nota.