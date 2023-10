Doping, clamoroso: squalifica di due anni per il giocatore del Monza Papu Gomez, risultato positivo ai tempi del Siviglia

Clamoroso in Serie A: altro caso di doping. Alejandro Gomez, detto il Papu, deve fermarsi per 2 anni. Il giocatore è da poco arrivato al Monza da svincolato, dopo l’infortunio di Caprari, ma il doping risale ai tempi del Siviglia. Il test è stato effettuato nel novembre del 2022, poco prima del Mondiale in Qatar. All’età di 35 anni, potrebbe chiudere la sua carriera. Resta da vedere, se il giocatore riuscirà ad ottenere una riduzione della pena