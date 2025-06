Luciano Spalletti, ct dell’Italia, in conferenza stampa ha dichiarato che sarà esonerato. Sarà ancora in panchina domani sera

Si chiude l’era Spalletti per la Nazionale Italiana di calcio. Domani sera c’è Italia-Moldavia a Reggio Emilia e Luciano Spalletti sarà ancora in panchina. Ma poi sarà sollevato dall’incarico. Queste le sue parole in conferenza stampa dopo il confronto con Gravina: “Gravina mi ha detto che sarò esonerato. Sarà sollevato dall’incarico. Io non avrei mollato ma è un esonero e per cui devo prenderne atto. Ero convinto di poter arrivare al Mondiale. Sono deluso, ho creato un problema con le mie scelte. I ragazzi sono sottolivello e di molto. Visti i risultati, mi assumo le responsabilità che ho”. Decisiva per lui la sconfitta per 3-0 in trasferta contro la Norvegia.