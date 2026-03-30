Lutto nel mondo del calcio, è morta la nipote di Carlo Rivetti, il presidente del Modena. La piccola Nina aveva solo 10 anni
E’ arrivata la terribile notizia che ha rivelato che Nina Rivetti, la nipote del presidente del Modena, Carlo Rivetti, è mancata a soli 10 anni di età. A seguito di questo ultimo tragico evento il Torino ha rivolto ai famigliari un messaggio di cordoglio tramite il proprio sito ufficiale: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente addolorati per la tristissima notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Rivetti nel ricordo della piccola Nina e si stringono con un fraterno abbraccio a tutto il Modena Football Club. Al nonno e Presidente del Modena Carlo Rivetti, al papà e Vicepresidente Silvio e alla mamma Eva, alle sorelle Sveva e Luce, ai parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e la vicinanza di tutto il mondo granata”.
Un genitore non potrà mai accettare la scomparsa di un figlio,prima della sua,non lo prevede la ragione. Questo sì che è un dramma e certe cose,se non vissute,ti riportano sul pianeta terra per dar valore ad altri aspetti della vita.Non ho parole di conforto,non le trovo e se anche le… Leggi il resto »
credo non ci sia altro da aggiungere…
Non ci sono parole per quitare la morte di un figlio per i genitori, Solo il tempo potra diminuire in parte lo strazio. R.I.P condoglianze.
Che disgrazia… riposa in pace piccola anima 😔