Lutto nel mondo del calcio, è morta la nipote di Carlo Rivetti, il presidente del Modena. La piccola Nina aveva solo 10 anni

E’ arrivata la terribile notizia che ha rivelato che Nina Rivetti, la nipote del presidente del Modena, Carlo Rivetti, è mancata a soli 10 anni di età. A seguito di questo ultimo tragico evento il Torino ha rivolto ai famigliari un messaggio di cordoglio tramite il proprio sito ufficiale: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente addolorati per la tristissima notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Rivetti nel ricordo della piccola Nina e si stringono con un fraterno abbraccio a tutto il Modena Football Club. Al nonno e Presidente del Modena Carlo Rivetti, al papà e Vicepresidente Silvio e alla mamma Eva, alle sorelle Sveva e Luce, ai parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e la vicinanza di tutto il mondo granata”.