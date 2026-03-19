Lutto in Serie A, è morto uno dei due proprietari del Como, Michael Bambang Hartono. L’imprenditore indonesiano aveva 86 anni

Grave lutto in Serie A, nello specifico per il Como, che perde uno dei suoi due proprietari, Michael Bambang Hartono. L’imprenditore indonesiano era uno dei più noti del suo paese e, assieme al fratello Robert Budi Hartono, rappresentava una delle più ricche famiglie del mondo, con ben 39 miliardi di dollari di patrimonio. L’uomo è venuto a mancare a Singapore all’età di 86 anni; “La società lo ricorda con gratitudine e rispetto” si legge nel comunicato ufficiale del club.

Il comunicato del Como

Di seguito il comunicato della società lariana in ricordo di Michael Bambang Hartono: