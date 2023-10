Emergono nuove indiscrezioni sul caso scommesse: secondo Repubblica Leonardo Bonucci sapeva del vizio di Fagioli

Trema il mondo del calcio italiano. Le notizie sul caso scommesse hanno iniziato a circolare in questa settimana agitando tutti gli ambienti. Prima il nome di Fagioli, che si è autodenunciato, poi Zaniolo e Tonali, arrivati a lasciare il ritiro della nazionale, e infine Zalewski, citato dalla redazione di Dillingernews ma ancora non indagato. Un altro dettaglio, però, è emerso tramite Repubblica. Secondo il quotidiano, infatti, dall’indagine svolta all’interno del telefono di Nicolò Fagioli, la procura avrebbe trovato qualcosa che farebbe risalire anche a Leonardo Bonucci, che quest’estate ha lasciato la Juventus.

Bonucci e il rapporto con il problema di Fagioli

Secondo Repubblica, tramite i messaggi si sarebbe venuti a conoscenza del fatto che Bonucci e un membro dello staff tecnico di Allegri sarebbero stati consapevoli del vizio di gioco di Fagioli. L’esser rimasti in silenzio, però, potrebbe costar loro molto caro. In caso di squalifica del centrocampista, e di conferma di quanto emerso tramite le chat, il difensore dell’Union Berlino e il membro dello staff potrebbero rischiare molto. Il reato sarebbe quello di omessa denuncia, e la pena porterebbe a sei mesi di squalifica. Tutto da capire, ma la sensazione è che si è solo all’inizio di quello che può essere considerato un vero e proprio terremoto per la Serie A e, più in generale, il calcio italiano.