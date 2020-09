Suarez, l'esame truffa per la cittadinanza italiana: la Finanza all'Università - Toro.it

L’esame di italiano sostenuto da Luis Suarez negli scorsi giorni sarebbe stato superato con un truffa: gli argomenti erano stati concordati in precedenza

Aveva fatto notizia l’esame di italiano sostenuto da Luis Suarez a Perugia, il primo importante passo per ottenere la cittadinanza italiana e potersi magari accordare con la Juventus. Il suo passaggio al club bianconero è invece saltato, a causo dei tempi lunghi per l’ottenimento del passaporto, ma i problemi non sono finiti: secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, l’esame sostenuto dall’attaccante uruguaiano sarebbe stato una truffa. Gli argomenti della prova sarebbero stati concordati in precedenza e i punteggi assegnati ancora prima che il calciatore si presentasse davanti agli esaminatori: per questo motivo stamattinale Fiamme Gialle si sono recate all’Università di Perugia per acquisire il materiale necessario alle indagine.