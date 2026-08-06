Il Torino acquista a titolo definitivo Filip Danilowski, esterno classe 2010 dall’Akademia Pilkarska Talent Bialystok
Il Torino continua ad agire sul mercato, con la chiusura a titolo definitivo per il classe 2010 Filip Danilowski. Il ragazzo, che gioca esterno, arriva dall’Akademia Pilkarska Talent Bialystok, e probabilmente si aggregherà all’Under 17.
Alla faccia dei soliti disfattisti che dicono che sul mercato siamo immobili.
Manca Budrowski Valmiro, una panza di vermo, per completare una magica accoppiata
aspetta…arriva
Certo che non sapete più che scrivere.