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Il Torino acquista a titolo definitivo Filip Danilowski, esterno classe 2010  dall’Akademia Pilkarska Talent Bialystok

Il Torino continua ad agire sul mercato, con la chiusura a titolo definitivo per il classe 2010 Filip Danilowski. Il ragazzo, che gioca esterno, arriva dall’Akademia Pilkarska Talent Bialystok, e probabilmente si aggregherà all’Under 17.

Urbano Cairo, Gianluca Petrachi

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ultimo aggiornamento: 06-08-2026

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4 Commenti
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Berggreen
Berggreen
1 ora fa

Alla faccia dei soliti disfattisti che dicono che sul mercato siamo immobili.

Last edited 1 ora fa by Berggreen
sparpacello
sparpacello
1 ora fa

Manca Budrowski Valmiro, una panza di vermo, per completare una magica accoppiata

madde71
madde71
1 ora fa
Reply to  sparpacello

aspetta…arriva

Torino 1967
Torino 1967
1 ora fa

Certo che non sapete più che scrivere.

Torino, Kulenovic è in forma: cosa può cambiare con il mercato