Il tecnico della Roma Mourinho ha speso delle parole su Belotti, giocatore che da diverse settimane viene accostato ai giallorossi

Il calciomercato va avanti e si appresta ad arrivare alla sua fase finale. La nuova stagione è già iniziata ma Andrea Belotti, che dopo ben 7 anni in granata ha deciso di lasciare il Toro non rinnovando il contratto che lo legava alla società torinese, rimane ancora senza squadra. Nelle scorse settimane il nome del Gallo è stato accostato a diversi club, anche alla Roma con una certa insistenza. Su questo tema è intervenuto José Mourinho nel corso della conferenza stampa di presentazione del match Roma-Cremonese. Il tecnico portoghese ha dichiarato: “Belotti? Io non rispondo, perché il direttore Tiago Pinto lo sa già. Io devo solo aspettare con la speranza che si possa fare, se non si potrà fare andremo avanti con ciò che abbiamo. Se Belotti fosse un giocatore del Torino o di un’altra squadra non risponderei. Essendo svincolato non ho il blocco etico di non dire niente, posso dire qualcosa. Se è vero, ripeto se è vero, che vuole così tanto venire alla Roma, io sarei felice di sentire questo tipo di feeling. Se viene o non viene non lo so, aspettiamo e vediamo”. Per scoprire il futuro del Gallo dunque bisognerà ancora aspettare, ma sicuramente queste parole rilasciate dallo Special One hanno fatto molto rumore.