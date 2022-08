Calciomercato Torino / Dieci giorni alla fine delle trattative: il Toro cerca ancora tre acquisti, uno per reparto. Gli scenari

“Se ci fosse la possibilità di mettere dentro qualcuno, lo faremo”. Il diesse del Torino Davide Vagnati aspetta le occasioni, adesso, dopo aver aggiungo nelle ultime settimane due trequartisti (Miranchuck e Vlasic), il sostituto di Bremer (Schuurs) e una giovane scommessa (il 2004 Ilkhan) alla rosa di Juric. Proprio il tecnico, però, ha fatto intendere che chiudere il mercato aggiungendo qualcos’altro non è una possibilità ma una necessità. Già, perché il Toro ancora non è completo: ha poche alternative in attacco, è privo di un sesto difensore e di un pizzico di fisicità in più a centrocampo.

Cosa manca al Toro sul mercato

Ne mancano tre, insomma, a fare i calcoli spicci dei rinforzi possibili. È da vedere, appunto, se la dirigenza farà in tempo a portarli a casa tutti, perché poi c’è da combattere con la clessidra. Alla fine del mercato mancano dieci giorni, quelli più caldi ma anche quelli in cui il rischio di rimanere con il cerino in mano cresce esponenzialmente.

Juric vorrebbe inserire ancora tre giocatori

Riepiloghiamo. Juric, prima della Lazio, ha fatto intendere che gli piacerebbe inserire un centrocampista più fisico da affiancare a Lukic, Ricci, Linetty e Ilkhan. Uno, insomma, che prenda il posto di Mandragora e Pobega. Poi, dopo la partita, si è invece concentrato sull’attacco: serve, secondo lui, uno che porti giocate e gol, che aggiunga qualità alle rotazioni offensive. Si è parlato di Praet, il cui ritorno però è difficile. Ma pure di un profilo più offensivo, alla Radonjic o in grado di fare anche la prima punta all’occorrenza (“Lì abbiamo scelto Pellegri e Sanabria, ma mai dire mai”).

E poi ci sarebbe da coprire lo slot che nella passata stagione era occupato da Izzo. Il campano è finito fuori rosa come Zaza e Verdi, e così i granata stanno sondando anche quel fronte. La pista Hien si è complicata dopo l’inserimento dell’Hellas Verona e il Toro sta valutando altri profili analoghi, low cost e su cui lavorare.