Juric si aspetta che il presidente Cairo e il d.t. Vagnati gli prendano ancora un rinforzo di qualità per il centrocampo

Nel corso della conferenza stampa alla viglia della partita valida per la seconda giornata di campionato Serie A 22/23, dove i granata affronteranno la Lazio, Ivan Juric non ha parlato solamente della partita contro i biancocelesti ma ha rivolto uno sguardo al calciomercato, che rimane ancora un tema molto caldo. Il tecnico croato ha tracciato l’identikit del giocatore che vorrebbe per rinforzare il centrocampo. Il tecnico granata ha dichiarato: “Abbiamo perso Mandragora e Pobega, serve un giocatore di forza in mezzo al campo perché in certe situazioni serve più fisicità”. L’ex allenatore dell’Hellas Verona vorrebbe un giocatore che, oltre ad essere un profilo che possa alzare il tasso qualitativo della rosa granata, abbia tra le sue caratteristiche una buona fisicità. Inoltre è doveroso evidenziare che dalle parole di Juric trapeli ancora un po’ di rabbia e delusione per le partenze di Tommaso Pobega e Rolando Mandragora, giocatori di indiscutibile qualità che nella scorsa stagione hanno rappresentato per il tecnico croato due pedine davvero molto importanti nel suo schiacchiere. Ma adesso bisogna pensare al presente e al futuro per il bene del Toro.

Cairo e Vagnati cercheranno di accontentare la richiesta di Juric

Il numero 1 del Toro Urbano Cairo e il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati, che nonostante i diversi colpi messi a segno rimangono attivi e vigili sul mercato, avranno sicuramente preso nota di quanto dichiarato da Juric e proveranno in tutti i modi possibili e immaginabili ad accontentare la richiesta lanciata dal tecnico croato a distanza di pochi giorni dal gong che decreterà la fine del calciomercato. D’altronde è stato proprio il patron granata ad esporsi in occasione del Trofeo Memorial Mamma e Papá quando ha dichiarato: “Il tema è che il mercato è strano, purtroppo è complicatissimo ma siamo qui per fare bene e faremo bene, faremo la squadra”. Ora Cairo sa che per fare bene Juric ha bisogno di un centrocampista e toccherà a lui provare ad accontentarlo.