Il Toro vuole vendere Izzo, Verdi e Zaza: tre giocatori che non rientrano più nei piani di Juric e che hanno un ingaggio molto alto

In una sessione di calciomercato molto particolare e soprattutto estremamente complicata, dove i vari club di Serie A faticano a trovare i soldi da spendere per rinforzare le squadre, c’è il Toro che senza alcuna ombra di dubbio è tra le società che si stanno muovendo di più e meglio. Ovviamente, il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati non sta lavorando solo sul fronte delle entrate ma anche su quello delle uscite, dove però sta riscontrando diverse difficoltà. Il club granata vorrebbe sbarazzarsi il prima possibile di Simone Verdi, Armando Izzo e Simone Zaza. Tre giocatori ai margini che hanno deluso, dai quali sicuramente ci si aspettava molto di più. Soprattutto bisogna sottolineare che si tratta di giocatori che percepiscono ciascuno 1,7 milioni di euro di ingaggio. Una cifra considerevole e dunque se il Toro, a pochi giorni dal gong che decreterà la fine del mercato, riuscirà a venderli tutti e tre risparmierebbe ben 5,1 milioni di euro. Dunque Vagnati cercherà in tutti i modi di trovare a ognuno di loro un’altra sistemazione cercando di accontentare tutte le parti.

Izzo, Verdi e Zaza: giocatori molto complicati da vendere

Come già accennato, è estremamente difficile vendere dei giocatori in un mercato che è “povero”. Soprattutto se i giocatori che vuoi cedere, come nel caso di Zaza, Izzo e Verdi, non hanno mercato. Infatti per nessuno dei tre c’è mai stata una squadra che abbia dimostrato un forte interesse intavolando con il Toro una vera e propria trattativa. Tra i tre granata quello che probabilmente è stato più vicino alla cessione è Verdi, che sembrava molto vicino al ritorno alla Salernitana, ma la brusca rottura tra il club campano e il direttore sportivo Walter Sabatini ha fatto tramontare questa pista. Comunque sta di fatto che le ultime ore di mercato potrebbero aprire nuovi scenari ed è quello che si augurano il presidente Urbano Cairo, Vagnati e anche Ivan Juric che non sembra intenzionato a tornare sui suoi passi e a reintegrare tre giocatori che rappresentano degli esuberi.