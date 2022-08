Calciomercato Torino / Vagnati nelle ultime ore di mercato oltre a Praet e Hien potrebbe provare un ultimo assalto a Meret

Il calciomercato del Toro non si fermerà con l’arrivo di Peer Schuurs. Il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati ha ancora qualche colpo che vuole provare a mettere a segno. E non si parla solamente di riportare all’ombra della Mole Dennis Praet e di prendere un altro rinforzo in difesa con Isak Hien, come forse tanti potrebbero pensare, ma anche di Alex Meret. Il club granata non ha mai smesso di seguire il portiere che nell’estate del 2021 si è laureato campione d’Europa con la Nazionale italiana (era il terzo portiere azzurro). L’estremo difensore classe 1997 nelle scorse settimane sembrava davvero vicino ad approdare allo Spezia, ma poi alla fine è rimasto al Napoli, in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro. Molto presto il portiere ex Udinese avrà le sue risposte, anche perché ormai la finestra di mercato estiva si appresta ad arrivare alla sua fase finale. Una cosa per il momento è certa, se al Toro si presenterà l’occasione di prendere Meret si faranno trovare pronti. Ovviamente, molto dipenderà dal Napoli, ma uno spiraglio di vedere approdare Meret in granata c’è seppur molto piccolo.

Vagnati e Juric hanno escluso l’arrivo di Meret: ma potrebbero cambiare idea

C’è da ricordare e sottolineare che il ds granata Vagnati, a pochi minuti dall’inizio della partita di Coppa Italia contro il Palermo, aveva chiuso alla possibilità di veder arrivare a Torino Meret. Il dirigente ex Spal aveva dichiarato: “Ad Alex mi lega un affetto particolare perché l’ho avuto due anni. E’ un ragazzo eccezionale, però siamo a posto in porta e abbiamo grande fiducia nei nostri due portieri”. A confermare quanto detto da Vagnati ci ha pensato poi Ivan Juric alla vigilia della partita contro il Monza. Ma i due potrebbero cambiare idea nel caso la pista Meret dovesse rivelarsi un’opportunità. Infatti sarebbe un’occasione troppo ghiotta da cogliere o quanto meno da prendere in considerazione. Solo il tempo e il mercato ci diranno cosa accadrà.