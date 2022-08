Calciomercato Torino / La società granata ha ufficializzato l’acquisto di Perr Schuurs dall’Ajax, il difensore che Juric aspettava

Perr Schuurs è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Il difensore è arrivato nella mattinata di mercoledì a Torino, nel pomeriggio ha svolto le visite mediche e ha firmato il contratto che lo legherà alla squadra granata per i prossimi anni. Dopo che il nome del difensore classe 1999 è stato accostato per diversi giorni al Toro è finalmente fatta. Ivan Juric può iniziare a lavorare con il suo nuovo rinforzo in difesa che stava aspettando da diverse settimane. Non è da escludere che Schuurs possa già scendere in campo nel match contro la Lazio.

Calciomercato Torino – Schuurs: le cifre

Il club granata ha preso il difensore olandese a titolo definitivo versando nelle casse dell’Ajax 9,5 milioni di euro di parte fissa più 3,5 milione di bonus. Inoltre l’Ajax avrà una percentuale sulla futura rivendita pari al 15%. Schuurs ha firmato con il Toro un contratto quadriennale, con un opzione di prolungamento fino al 2027.