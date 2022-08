Il mercato estivo procede frenetico le squadre vogliono cercare di essere pronte il prima possibile visto che il campionato è già iniziato

Questa finestra di mercato è stata molto movimentata, ci ha regalato, e continuerà a regalarci, colpi di mercato importanti. Per esempio Raspadori che ormai è vicinissimo al Napoli, squadra che sta anche per ufficializzare l’arrivo di Ndombele. Intanto Salernitana e Cremonese fanno una corsa a due per cercare di accaparrarsi Afena Gyan della Roma. I giallorossi hanno bisogno di liberare spazio in attacco per provare l’affondo a Belotti che aspetta solo la chiamata di Mourinho. La Salernitana intanto ha concluso per Boulaye Dia. L’attaccante del Villareal svolgerà oggi le visite mediche. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Questo mentre l’Inter cede Casadei al Chelsea e cerca un nuovo difensore, il preferito è Akanji del Borussia Dortmund.

Il Bologna va alla carica, l’Udinese sogna Bellerin

Nel mentre il Bologna ha ricontatto l’Atalanta per Ilicic. Il 24enne sloveno vale circa 1 milione di euro, e il suo contratto con la società bergamasca è in scadenza nel 2023, per questo non dovrebbe essere troppo difficile per i rossoblù strappare il giocatore alla formazione di Gasperini. Intanto proprio il club lombardo ha portato Soppy a Bergamo. Oggi il giocatore sosterrà le visite mediche. Per lui l’Udinese guadagnerà 9 milioni di euro più 1 milione di bonus. I friulani per sostituire il loro esterno stanno provando ad imbastire una trattativa con l’Arsenal per Hector Bellerin. Berardi invece ha firmato un contratto fino al 2027 con il Sassuolo.

Il Napoli ufficializza Simeone, mentre la Juve prova l’affondo per Depay

Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Simeone, mentre gli altri due colpi sono sempre più vicini. Il Cholito è arrivato nel capoluogo campano in prestito con obbligo di riscatto condizionato fissato a 12 milioni di euro. La Juve invece punta a prendere Depay, bisogna ancora definire parecchi punti, ma la trattativa è ben avviata e ci sono serie possibilità che l’attaccante olandese sbarchi a Torino come vice di Vlahovic. Si muove anche il Milan che sta trattando con il Mitdjylland per Onyedika. Il mediano nigeriano vale circa 5 milioni di euro, ma il club danese ne chiede almeno 10. Grande la distanza tra le due squadre perchè il Milan fino ad ora ha offerto solamente 4 milioni di euro, e quindi non si è nemmeno avvicinato alla richiesta della squadra che possiede il cartellino del 21enne.