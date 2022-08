Un altro obiettivo di mercato del Toro sta per sfumare, infatti Meret è ad un passo dal trasferirsi allo Spezia in prestito

Il calciomercato prosegue più infuocato che mai. I diversi club di Serie A sono alla ricerca degli ultimi rinforzi da piazzare in vista dell’inizio del nuovo campionato che è ormai alle porte. E il Toro sta per vedersi soffiare sotto gli occhi quello che rappresentava un obiettivo di mercato dei granata. In questa sessione di mercato non sarebbe il primo giocatore che il club piemontese si farebbe soffiare. Il giocatore in questione è Alex Meret. Infatti, il portiere che nell’estate del 2021 si è laureato campione d’Europa con l’Italia è in uscita dal Napoli ed è ad un passo dal trasferirsi allo Spezia con la formula del prestito secco. Il portiere prima di partire per la Liguria prolungherà il contratto che lo lega al Napoli fino al 2024. Le firme e le ufficialità sono previste a breve. Il Toro dunque, dovrà decidere: andare alla ricerca di un altro portiere sul mercato, oppure scegliere di affidarsi a uno tra Vanja Milinkovic-Savic o Etrit Berisha. Una scelta che non è affatto semplice.