Calciomercato Torino / I granata avrebbero proposto al Besiktas di pagare a rate la clausola per Ilkhan, ma il club turco ha rifiutato

Un calciomercato incandescente continua a tenere compagnia in attesa dell’inizio del nuovo campionato. Il responsabile dell’area tecnica del Torino, Davide Vagnati, sta continuando a lavorare su diverse piste. Il club granata nelle scorse ore ha presentato un’offerta al Besiktas per Emirhan Ilkhan. Il Toro infatti, si è proposto di pagare al club bianconero la clausola rescissoria di 4,5 milioni di euro a rate per garantirsi le prestazioni del centrocampista classe 2004. Secondo quanto riportato da Turkish Football News il Besiktas avrebbe rifiutato l’offerta. Così, dopo che negli scorsi giorni il nome di Ilkhan è stato accostato al club piemontese, secondo delle voci che arrivano dalla Turchia la possibilità di vedere il centrocampista turco approdare all’ombra della Mole sembra che stia diventando sempre più improbabile. Con il Toro che dovrà dare inevitabilmente un’accelerata importante sul mercato, dato che l’inizio della nuova stagione è ormai alle porte.