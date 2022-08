Calciomercato Torino / Le dichiarazioni di Ahmet Nur Çebi, presidente del club turco sul giovane centrocampista

Quando la Serie A chiama, difficile rifiutare e lo sa bene Emirhan Ilkhan, l’enfant prodige del Besiktas entreto nel mirino del Torino. Centrocampista classe 2004, il giovane si sarebbe già sbilanciato sul proprio futuro secondo quanto affermato dal presidente del club Ahmet Nur Çebi: “Ho cercato di trattenere Ilkhan in squadra, ma la sua famiglia non ha risposto al telefono. Senza la clausola da 4.5 milioni non avrebbe rinnovato con noi. Avremo il 20% sulla prossima rivendita“.

Toro, mosse convincenti per la fumata bianca con Ilkhan

A fare gola al giovane, secondo il presidente, non solo l’esperienza europea che amplierebbe il suo bagaglio, ma anche lo stipendio offerto dai granata: “Il Torino gli ha offerto circa 5 milioni di lire turche (circa 270mila euro). Gli abbiamo proposto la stessa cifra ma vuole andare via e giocare in Europa”. Un tentativo non andato a buon fine quello messo in atto dal club turco, che non potrà opporsi in caso di pagamento della clausola rescissoria da parte del Toro.