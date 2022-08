Una vita al Besiktas e il grande esordio in massima Serie turca a soli diciassette anni: ecco chi è Ilkhan, centrocampista calsse 2004

Che l’età a volte sia solo un numero si sa e a portare questo esempio in casa Toro ci potrebbe pensare Emirhan Ilkhan, centrocampista turco classe 2004 di proprietà del Besiktas entrato nel mirino di Juric. Una storia da predestinato la sua, date le caratteristiche tecniche esternate sin dagli albori. La fortuna ha cominciato a girare nelle giovanili del Florya Spor, dove è rimasto nella stagione 2013-14 per poi trasferirsi nel club attuale. Lì, ha portato a termine il percorso nelle giovanili, ottenendo una promozione diretta in prima squadra nel 2021. Osare a volte porta frutto ed è proprio questo il caso. Nonostante la giovane età, Ilkhan conquista undici presenze totali nella massima Serie turca e va a segno contro il Rizespor, coronando così un sogno. Oltre al Besiktas, vanta una presenza costante con la Turchia Under 21, con cui ha già ottenuto 2 presenze. Insomma, un enfant prodige che potrebbe fare molto comodo a chi lo acquista, anche in prospettiva.

Le caratteristiche tecniche di Ilkhan

Alto solamente 175 cm, il giovane vanta grande dinamismo e intensità quando impiegato oltre alla velocità che gli permette di essere efficace. Si è distinto per avere tra le proprietà un tiro dalla distanza preciso e tagliente. Destro naturale, ha segnato il suo unico gol nel calcio dei grandi di sinistro ed è pronto a ripetersi se necessario. Nato come centrocampista naturale, il classe 2004 è molto versatile: può essere infatti impiegato anche come trequartista, posizione che gli compete grazie alle sue buone capacità di inserimento e la progressione con palla al piede. Tanti dati positivi a suo favore che lo rendono particolarmente interessante e adatto al tipo di gioco proposto da Juric.