Alla prima da titolare in serie A, Emirhan Ilkhan stupisce per come ha interpretato la partita: con Juric può crescere molto

Chi è al momento Emirhan Ilkhan lo abbiamo visto ieri sera contro il Lecce, chi diventerà dopo mesi e mesi di lavoro con Ivan Juric siamo curiosi di poterlo scoprirlo. Il tecnico croato è bravissimo nel valorizzare i giocatori e nel farli crescere, con il centrocampista turco potrà proseguire nel proprio lavoro con la consapevolezza di partire da una base più che buona: Ilkhan, alla prima in assoluto da titolare in serie A ad appena 18 anni, ha stupito per la personalità messa in campo. Pronti via e non si è fatto pregare due volte nel calciare verso la porta di Falcone quando gli ha capitato il pallone buono dai 30 metri: molti altri alla sua età avrebbero optato per la giocata più semplice, appoggiando magari la sfera a un compagno vicino.

Ilkhan: i numeri contro il Lecce

Ma non solo, a dispetto di un fisico ancora abbastanza minuto, anche quando c’era da usare le maniera cattive per fermare gli avversari non si è lasciato intimorire, non è un caso che Ilkhan sia il giocatore che ha commesso più falli insieme al compagno di reparto Sasa Lukic e al leccese Morten Hjulmand (tre falli a testa). Il numero 14 ha picchiato se c’era da picchiare ma ha anche dimostrato di avere un buon destro con alcuni cambi di gioco e aperture per i compagni e tocchi sempre intelligenti quando c’era da smistare il pallone.

Buona la prima

Certo Ilkhan deve ancora crescere sia da un punto di vista fisico che tattico, non sempre si è fatto trovare al posto giusto, ma non va dimenticato che ha appena 18 anni e che è da poco arrivato in Italia da un campionato molto diverso come quello turco. La prima partita da titolare con la maglia del Torino di Ilkhan è stata certamente positiva: ora sta a lui continuare a lavorare e migliorarsi e per poter collezionare sempre più minuti e presenze in campo.