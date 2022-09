Impatto migliore quello dell’olandese rispetto a quanto era accaduto con Bremer, all’inizio dell’esperienza con i granata

Ricordiamo tutti perfettamente il “primo” Bremer. Quello che arrivato in Italia ha dapprima lavorato per potersi calare meglio nella realtà del calcio italiano e migliorare su alcuni fondamentali – la marcatura – e poi mandato in campo ha faticato a reggere il confronto. Il primo Bremer era un lontano parente di quello che nell’ultima stagione è stato incoronato miglior difensore della Serie A. Due partite sono certamente poche per giudicare chi ne ha ereditato la maglia numero tre, Perr Schuurs, anche perché l’olandese ha affrontato Cremonese e Lecce e rispettivi attaccanti ed è atteso da banchi di prova ben diversi. Però è da sottolineare proprio l’impatto con una nuova realtà, nuovi compagni, nuovo allenatore. Un impatto che a suo tempo Bremer non aveva avuto. Subito tra i migliori, allo Zini come ieri sera.

Sarà la voglia di ritrovare un nuovo idolo e dimenticare in fretta ma l’accoglienza del Grande Torino per l’ex Ajax è stata di quelle importanti. Un boato quando Schuurs ha evitato con una scivolata un grosso pericoloso, tutti in piedi a salutare la sua uscita al momento del cambio con Buongiorno. Il paragone col brasiliano in assoluto è ad oggi impossibile, tuttavia se le premesse sono queste allora c’è la voglia di vederlo all’opera con i grandi bomber della nostra Serie A. E sperare di non essere stati ingannati da due prestazioni quasi perfette.