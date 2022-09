Il caso Lukic scaturito a poche ore dal match contro il Monza è rientrato del tutto, anche i tifosi granata hanno perdonato il serbo

Il Torino sta attraversando un momento molto positivo. I granata dopo 5 giornate di campionato si trovano al terzo posto in classifica con 10 punti. La squadra guidata da Ivan Juric si trova con 1 punto in più rispetto alla Juve e all’Inter, prossima avversaria dei granata. Ma, oltre a sottolineare quanto il Toro stia facendo bene in questo inizio di campionato, è doveroso riportare un’altra notizia: prima della partita contro il Monza era sorto ”il caso Lukic”, ora sembra essere tutto rientrato. Il centrocampista serbo contro il Lecce è tornato ad essere schierato titolare per la prima volta in casa e l’accoglienza che gli ha riservato il pubblico dello stadio Olimpico Grande Torino è stata positiva. Quando lo speaker ha pronunciato il nome del numero 10 del Toro i tifosi granata hanno urlato: ”Lukic”, riservando al giocatore anche qualche applauso. Un segnale molto importante che certifica che anche i tifosi del Toro hanno perdonato Lukic. Meglio così per tutti e per continuare l’ottimo percorso che i granata hanno intrapreso.

Il prossimo obiettivo di Lukic è quello di riconquistare la fascia da capitano

Adesso Lukic farà di tutto per cercare di riconquistare la fascia da capitano che gli era stata affidata dopo l’addio di Andrea Belotti e che gli è stata tolta dopo che il centrocampista serbo non si era presentato a uno degli ultimi allenamenti pre Monza. In seguito a questi episodi Ricardo Rodriguez, anche grazie all’ottimo lavoro e alle prestazioni positive che sta inanellando, è diventato il nuovo capitano. Per Lukic non sarà semplice togliere la fascia da capitano dal braccio del difensore svizzero, però ci proverà dimostrando di essere un leader dentro e fuori dal campo. Solo il tempo ci dirà se Lukic tornerà ad essere il capitano dei granata. Intanto per il momento il Toro si gode la classifica e si appresta a preparare la partita contro l’Inter. Un match che si preannuncia molto combattuto.