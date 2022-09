Vlasic dopo essere andato a segno contro la Cremonese e l’Atalanta ha fatto gol anche contro il Lecce regalando la vittoria ai granata

Grazie alla vittoria tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino conquistata contro il Lecce, il Toro rialza la testa dopo la sconfitta contro l’Atalanta, vola al terzo posto in classifica con 10 punti e si trova a preparare la partita contro l’Inter con attorno tanto entusiasmo. Per il Toro tra le sorprese più belle di questo inizio di stagione c’è Nikola Vlasic. Il numero 16 granata per la terza partita di fila è andato in gol. Infatti, dopo aver sbloccato il match contro la Cremonese e aver fatto male all’Atalanta qualche giorno dopo ha segnato anche contro il Lecce, regalando alla squadra di Ivan Juric 3 punti molto importanti che non erano assolutamente scontati. Così il trequartista croato sta conquistando tutti e sta diventando sempre di più una pedina fondamentale nello scacchiere della squadra granata. Il giocatore croato sta dimostrando di essere un ottimo acquisto e sta piano piano facendo innamorare di lui i tifosi del Toro.

Cairo: ”Vlasic è un grande giocatore”

Tra i primi estimatori di Vlasic c’è il presidente granata Urbano Cairo che, dopo il successo contro il Lecce, si è presentato davanti ai microfono di Dazn e tra i diversi temi affrontati ha parlato anche del giocatore ex West Ham. Cairo su Vlasic ha dichiarato: “Vlasic è un grande giocatore, tutto merito di Vagnati e Juric perché io non lo conoscevo. E’ forte, ha già fatto tre gol, gli ho fatto i complimenti”. Ora toccherà al numero 16 del Toro continuare a percorrere la strada intrapresa. Nel mirino del croato adesso c’è l’Inter, avversario molto ostico al quale il trequartista croato proverà a fare male, sapendo molto bene che i nerazzurri sono già feriti in quanto reduci dalla sconfitta nel derby di Milano.